Турецкий влажный шоколадный кекс Islak Kek — простой рецепт с фото

Шоколадный кекс. Фото: smakuiemo.com.ua

Islak Kek — это популярный турецкий шоколадный десерт, который покоряет своей нежной и влажной текстурой. Благодаря шоколадной глазури кекс получается насыщенным, ароматным и очень сочным. Идеальный вариант к чаю или кофе.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 130 г;

масло без запаха — 150 мл.;

мука — 180 г;

какао — 4 ст. л.;

молоко — 200 мл.;

ванильный сахар — 1 ч. л.;

соль — щепотка;

разрыхлитель — 2 ч. л.

Для шоколадной заливки:

молоко — 250 мл.;

сахар — 2 ст. л.;

масло без запаха — 50 мл.;

какао — 3 ст. л.;

измельченные орехи или кокосовая стружка — 20-30 г.;

форма для выпекания — 22×28 см;

объем стакана — 200 мл.

Способ приготовления

В глубокой миске взбейте яйца с ванильным сахаром. Постепенно всыпайте сахар и продолжайте взбивать, пока масса не станет светлее и пышнее. Влейте масло и молоко, перемешайте до однородности.

Яйца и молоко. Фото: smakuiemo.com.ua

Отдельно соедините просеянную муку, какао, разрыхлитель и щепотку соли. Постепенно добавляйте сухую смесь к жидкой основе, перемешивая до гладкой консистенции без комочков.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелейте тесто в форму с высокими бортами, разровняйте поверхность. Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке примерно 30 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой. Дайте кексу остыть около 30 минут.

Шоколадная глазурь. Фото: smakuiemo.com.ua

Для заливки в сотейнике смешайте молоко, сахар, масло и какао. Доведите до кипения и проварите 2 минуты, постоянно помешивая. Снимите с огня.

Пирог и глазурь. Фото: smakuiemo.com.ua

Охлажденный кекс проколите шпажкой по всей поверхности и нарежьте на порционные кусочки прямо в форме. Горячей шоколадной заливкой равномерно полейте десерт. Оставьте до полного остывания, чтобы жидкость хорошо пропитала кекс. Перед подачей посыпьте измельченными орехами или кокосовой стружкой.

