Рецепт пирога Шоколадная ночь — нежный десерт с фото для домашней выпечки

Пирог "Шоколадная ночь" сочетает насыщенное шоколадное тесто и нежную творожную начинку с сочными фруктами. Это домашний десерт, который выглядит эффектно, легко готовится и всегда производит впечатление благодаря контрасту вкусов и текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

сливочное масло мягкое — 200 г;

яйца — 2 шт.;

сахар — 80 г;

мука — 380 г;

какао — 2 ст. л.;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

соль — щепотка.

Для начинки:

творог — 800 г;

сахар — 180 г;

яйца — 3 шт.;

сливочное масло мягкое — 150 г;

крахмал кукурузный — 3 ст. л.;

персики — 2 шт.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с яйцами и сахаром до светлой пышной массы. Просеять муку вместе с какао, разрыхлителем и солью, постепенно добавить к масляной смеси.

Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое, пластичное тесто. Отделить примерно треть теста и отложить. Форму размером 17×28 см застелить пергаментом. Остальное тесто равномерно распределить по дну формы, сформировать невысокие бортики.

Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с сахаром и яйцами, взбить миксером до однородной кремовой консистенции. Добавить мягкое сливочное масло и еще раз перемешать. Персики нарезать небольшими кусочками, смешать с кукурузным крахмалом. Осторожно ввести фрукты в творожную массу, аккуратно перемешать лопаткой.

Шоколадный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить начинку на подготовленную основу из теста. Отложенное тесто разорвать руками на произвольные кусочки и равномерно разложить поверх начинки. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут до стабильной структуры и насыщенного шоколадного цвета. Дать пирогу остыть в форме, после чего нарезать порционными кусками.

