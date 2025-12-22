Видео
Рецепт пирога "Шоколадная ночь" — любимый десерт мужчин

Ua ru
Дата публикации 22 декабря 2025 03:04
Рецепт пирога Шоколадная ночь — нежный десерт с фото для домашней выпечки
Пирог "Шоколадная ночь". Фото: gospodynka.com.ua

Пирог "Шоколадная ночь" сочетает насыщенное шоколадное тесто и нежную творожную начинку с сочными фруктами. Это домашний десерт, который выглядит эффектно, легко готовится и всегда производит впечатление благодаря контрасту вкусов и текстур.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • сливочное масло мягкое — 200 г;
  • яйца — 2 шт.;
  • сахар — 80 г;
  • мука — 380 г;
  • какао — 2 ст. л.;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • соль — щепотка.

Для начинки:

  • творог — 800 г;
  • сахар — 180 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сливочное масло мягкое — 150 г;
  • крахмал кукурузный — 3 ст. л.;
  • персики — 2 шт.

Способ приготовления

Взбить мягкое сливочное масло с яйцами и сахаром до светлой пышной массы. Просеять муку вместе с какао, разрыхлителем и солью, постепенно добавить к масляной смеси.

рецепт шоколадного пирога
Шоколадное тесто. Фото: gospodynka.com.ua

Замесить мягкое, пластичное тесто. Отделить примерно треть теста и отложить. Форму размером 17×28 см застелить пергаментом. Остальное тесто равномерно распределить по дну формы, сформировать невысокие бортики.

рецепт шоколадного пирога з сиром
Тесто и начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки соединить творог с сахаром и яйцами, взбить миксером до однородной кремовой консистенции. Добавить мягкое сливочное масло и еще раз перемешать. Персики нарезать небольшими кусочками, смешать с кукурузным крахмалом. Осторожно ввести фрукты в творожную массу, аккуратно перемешать лопаткой.

простий рецепт шоколадного пирога
Шоколадный пирог. Фото: gospodynka.com.ua

Выложить начинку на подготовленную основу из теста. Отложенное тесто разорвать руками на произвольные кусочки и равномерно разложить поверх начинки. Выпекать пирог в разогретой до 180 °C духовке в течение 40 минут до стабильной структуры и насыщенного шоколадного цвета. Дать пирогу остыть в форме, после чего нарезать порционными кусками.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
