Рецепт пирога Шоколадна ніч — ніжний десерт з фото для домашньої випічки

Пиріг "Шоколадна ніч". Фото: gospodynka.com.ua

Пиріг "Шоколадна ніч" поєднує насичене шоколадне тісто та ніжну сирну начинку з соковитими фруктами. Це домашній десерт, який виглядає ефектно, легко готується і завжди справляє враження завдяки контрасту смаків та текстур.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вершкове масло м’яке — 200 г;

яйця — 2 шт.;

цукор — 80 г;

борошно — 380 г;

какао — 2 ст. л.;

розпушувач — 1 ч. л.;

сіль — дрібка.

Для начинки:

сир кисломолочний — 800 г;

цукор — 180 г;

яйця — 3 шт.;

вершкове масло м’яке — 150 г;

крохмаль кукурудзяний — 3 ст. л.;

персики — 2 шт.

Спосіб приготування

Збити м’яке вершкове масло з яйцями та цукром до світлої пишної маси. Просіяти борошно разом із какао, розпушувачем і сіллю, поступово додати до масляної суміші.

Шоколадне тісто. Фото: gospodynka.com.ua

Замісити м’яке, пластичне тісто. Відокремити приблизно третину тіста та відкласти. Форму розміром 17×28 см застелити пергаментом. Решту тіста рівномірно розподілити по дну форми, сформувати невисокі бортики.

Тісто та начинка. Фото: gospodynka.com.ua

Для начинки з’єднати кисломолочний сир із цукром та яйцями, збити міксером до однорідної кремової консистенції. Додати м’яке вершкове масло та ще раз перемішати. Персики нарізати невеликими шматочками, змішати з кукурудзяним крохмалем. Обережно ввести фрукти в сирну масу, акуратно перемішати лопаткою.

Шоколадний пиріг. Фото: gospodynka.com.ua

Викласти начинку на підготовлену основу з тіста. Відкладене тісто розірвати руками на довільні шматочки та рівномірно розкласти поверх начинки. Випікати пиріг у розігрітій до 180 °C духовці протягом 40 хвилин до стабільної структури та насиченого шоколадного кольору. Дати пирогу охолонути у формі, після чого нарізати порційними шматками.

