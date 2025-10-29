Відео
Україна
Головна Смак Не пиріг, а золото — випічка за рецептом арабського кухаря

Не пиріг, а золото — випічка за рецептом арабського кухаря

Дата публікації: 29 жовтня 2025 03:05
Оновлено: 14:25
Арабський пиріг із візерунками — рецепт золотої випічки до чаю
Тісто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Цей ароматний десерт готується дуже просто, але виглядає так, ніби його зробили у східній пекарні. М’який, пористий, із золотистою скоринкою та чарівним візерунком усередині — цей пиріг стане прикрасою будь-якого столу. У рецепті немає складних інгредієнтів, лише базові продукти, які є на кожній кухні.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 1 склянка;
  • олія — 100 мл.;
  • кефір — 1 склянка;
  • борошно — 300 г;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л. (для шоколадного тіста);
  • вершкове масло — для змащення форми.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром до легкої піни — маса має стати світлою та повітряною. Додати олію, кефір і перемішати.

рецепт смачного пирога
Приготування тіста. Фото: gospodynka.com.ua

Через сито просіяти борошно разом із розпушувачем, поступово ввести у рідку суміш і перемішати вінчиком до однорідного стану. Отримане тісто поділити на дві рівні частини.

пиріг з білим та шоколадним тістом
Приготування пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В окремій мисці змішати какао з молоком до пастоподібної консистенції, потім додати другу частину тіста — вийде ароматне шоколадне. Форму для запікання змастити вершковим маслом. Викладати тісто у шаховому порядку — по черзі світле та шоколадне, щоб утворився красивий малюнок. Потім можна провести паличкою або шпажкою кілька ліній, створюючи візерунки.

рецепт пирога з візерунками
Пиріг з візерунками. Фото: gospodynka.com.ua

Випікати при температурі 180°C близько 40 хвилин, доки пиріг не стане золотистим і пружним. Готовність перевірити дерев’яною шпажкою — якщо виходить сухою, десерт готовий. Після випікання дати пирогу трохи охолонути, нарізати порційними шматками й подавати до чаю або кави.

солодощі пиріг десерт рецепт випічка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
