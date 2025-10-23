Відео
Брауні, який готується з нічого — шоколадний пиріг без шоколаду

Брауні, який готується з нічого — шоколадний пиріг без шоколаду

Дата публікації: 23 жовтня 2025 03:04
Оновлено: 13:15
Брауні без шоколаду та яєць — рецепт приготування простого шоколадного пирога з фото
Домашній брауні. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей брауні — справжнє диво з нічого. Без шоколаду, без яєць і без дорогих продуктів — лише манка, какао й трохи фантазії. Результат вражає: ніжна текстура, насичений аромат і смак справжнього шоколадного десерту, який можна приготувати навіть тоді, коли вдома порожній холодильник.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Вам знадобиться:

  • манка — 1 склянка;
  • вишневий сік — 1 склянка;
  • цукор — 1 склянка (якщо сік солодкий — менше);
  • борошно — 1 склянка;
  • какао — 3 ст. л. без гірки;
  • олія — ½ склянки;
  • розпушувач — 2 ч. л. (або 1 ч. л. соди, погашеної оцтом);
  • сіль — дрібка;
  • за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Спосіб приготування

У мисці змішати манку, цукор і вишневий сік. Перемішати та залишити на кілька хвилин, щоб манка набухла — це зробить тісто ніжним і м’яким. Потім додати олію, сіль, розпушувач і ванільний цукор, ще раз добре перемішати.

рецепт пирога
Вишневий сік та манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно та какао, поступово ввести їх у тісто, перемішуючи до однорідності. За бажанням додати вишню, родзинки чи горіхи.

рецепт брауні без шоколаду
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити тісто у змащену маслом форму (приблизно 20 см у діаметрі) та випікати при температурі 180°C до готовності. Усередині брауні має залишатися трохи вологим — тоді він буде особливо соковитим.

Для глазурі можна використати два варіанти:

  • сметану, цукор, какао та трохи вершкового масла довести до однорідності на слабкому вогні;
  • замінити сметану на воду або сік, а масло — на олію.
рецепт брауні без яєць
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Полити теплий пиріг глазур’ю, дати застигнути та нарізати порційними шматочками.

простий рецепт брауні без шоколаду та яєць
Готовий брауні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і дуже шоколадний — хоч у ньому немає ні шоколаду, ні яєць.

