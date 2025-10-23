Брауні без шоколаду та яєць — рецепт приготування простого шоколадного пирога з фото

Домашній брауні. Фото: smakuiemo.com.ua

Цей брауні — справжнє диво з нічого. Без шоколаду, без яєць і без дорогих продуктів — лише манка, какао й трохи фантазії. Результат вражає: ніжна текстура, насичений аромат і смак справжнього шоколадного десерту, який можна приготувати навіть тоді, коли вдома порожній холодильник.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться:

манка — 1 склянка;

вишневий сік — 1 склянка;

цукор — 1 склянка (якщо сік солодкий — менше);

борошно — 1 склянка;

какао — 3 ст. л. без гірки;

олія — ½ склянки;

розпушувач — 2 ч. л. (або 1 ч. л. соди, погашеної оцтом);

сіль — дрібка;

за бажанням — вишня, смородина, родзинки або горіхи.

Спосіб приготування

У мисці змішати манку, цукор і вишневий сік. Перемішати та залишити на кілька хвилин, щоб манка набухла — це зробить тісто ніжним і м’яким. Потім додати олію, сіль, розпушувач і ванільний цукор, ще раз добре перемішати.

Вишневий сік та манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Просіяти борошно та какао, поступово ввести їх у тісто, перемішуючи до однорідності. За бажанням додати вишню, родзинки чи горіхи.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелити тісто у змащену маслом форму (приблизно 20 см у діаметрі) та випікати при температурі 180°C до готовності. Усередині брауні має залишатися трохи вологим — тоді він буде особливо соковитим.

Для глазурі можна використати два варіанти:

сметану, цукор, какао та трохи вершкового масла довести до однорідності на слабкому вогні;

замінити сметану на воду або сік, а масло — на олію.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Полити теплий пиріг глазур’ю, дати застигнути та нарізати порційними шматочками.

Готовий брауні. Фото: smakuiemo.com.ua

Ніжний, ароматний і дуже шоколадний — хоч у ньому немає ні шоколаду, ні яєць.

