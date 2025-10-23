Видео
Дата публикации 23 октября 2025 03:04
обновлено: 13:15
Брауни без шоколада и яиц — рецепт приготовления простого шоколадного пирога с фото
Домашний брауни. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот брауни — настоящее чудо из ничего. Без шоколада, без яиц и без дорогих продуктов — только манка, какао и немного фантазии. Результат впечатляет: нежная текстура, насыщенный аромат и вкус настоящего шоколадного десерта, который можно приготовить даже тогда, когда дома пустой холодильник.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • манка — 1 стакан;
  • вишневый сок — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан (если сок сладкий — меньше);
  • мука — 1 стакан;
  • какао — 3 ст. л. без горки;
  • масло — ½ стакана;
  • разрыхлитель — 2 ч. л. (или 1 ч. л. соды, погашенной уксусом);
  • соль — щепотка;
  • по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.

Способ приготовления

В миске смешать манку, сахар и вишневый сок. Перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка набухла — это сделает тесто нежным и мягким. Затем добавить масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар, еще раз хорошо перемешать.

рецепт пирога
Вишневый сок и манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку и какао, постепенно ввести их в тесто, перемешивая до однородности. По желанию добавить вишню, изюм или орехи.

рецепт брауні без шоколаду
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить тесто в смазанную маслом форму (примерно 20 см в диаметре) и выпекать при температуре 180°C до готовности. Внутри брауни должен оставаться немного влажным — тогда он будет особенно сочным.

Для глазури можно использовать два варианта:

  • сметану, сахар, какао и немного сливочного масла довести до однородности на слабом огне;
  • заменить сметану на воду или сок, а масло — на растительное масло.
рецепт брауні без яєць
Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Полить теплый пирог глазурью, дать застыть и нарезать порционными кусочками.

простий рецепт брауні без шоколаду та яєць
Готовый брауни. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и очень шоколадный — хоть в нем нет ни шоколада, ни яиц.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
