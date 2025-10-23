Брауни без шоколада и яиц — рецепт приготовления простого шоколадного пирога с фото

Домашний брауни. Фото: smakuiemo.com.ua

Этот брауни — настоящее чудо из ничего. Без шоколада, без яиц и без дорогих продуктов — только манка, какао и немного фантазии. Результат впечатляет: нежная текстура, насыщенный аромат и вкус настоящего шоколадного десерта, который можно приготовить даже тогда, когда дома пустой холодильник.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Вам понадобится:

манка — 1 стакан;

вишневый сок — 1 стакан;

сахар — 1 стакан (если сок сладкий — меньше);

мука — 1 стакан;

какао — 3 ст. л. без горки;

масло — ½ стакана;

разрыхлитель — 2 ч. л. (или 1 ч. л. соды, погашенной уксусом);

соль — щепотка;

по желанию — вишня, смородина, изюм или орехи.

Способ приготовления

В миске смешать манку, сахар и вишневый сок. Перемешать и оставить на несколько минут, чтобы манка набухла — это сделает тесто нежным и мягким. Затем добавить масло, соль, разрыхлитель и ванильный сахар, еще раз хорошо перемешать.

Вишневый сок и манка. Фото: smakuiemo.com.ua

Просеять муку и какао, постепенно ввести их в тесто, перемешивая до однородности. По желанию добавить вишню, изюм или орехи.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Перелить тесто в смазанную маслом форму (примерно 20 см в диаметре) и выпекать при температуре 180°C до готовности. Внутри брауни должен оставаться немного влажным — тогда он будет особенно сочным.

Для глазури можно использовать два варианта:

сметану, сахар, какао и немного сливочного масла довести до однородности на слабом огне;

заменить сметану на воду или сок, а масло — на растительное масло.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Полить теплый пирог глазурью, дать застыть и нарезать порционными кусочками.

Готовый брауни. Фото: smakuiemo.com.ua

Нежный, ароматный и очень шоколадный — хоть в нем нет ни шоколада, ни яиц.

