Шоколадный пирог Вишневый каприз — рецепт приготовления нежной выпечки с фото

Шоколадный пирог. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадный пирог "Вишневый каприз" — это сочетание нежного шоколадного теста и сочной вишни, которое влюбляет с первого кусочка. Готовится всего за несколько минут, а результат поражает насыщенным вкусом и роскошным ароматом. Такой десерт станет любимым рецептом для уютных вечеров и праздничных моментов.

Рецепт опубликовали Smakuiemo.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится (на форму 22 см):

яйца — 3 шт.;

сахар — 150 г;

йогурт натуральный густой — 150 г;

мука — 150 г;

какао — 2,5 ст. л. (примерно 30 г);

разрыхлитель — 2 ч. л;

щепотка соли — по желанию;

вишня без косточек — 350-400 г (свежая или замороженная).

Для штрейзеля:

сливочное масло — 50 г;

сахар — 50 г;

мука — 60 г.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром и щепоткой соли до легкой воздушной пены. Добавить густой йогурт или сметану и перемешать венчиком до однородности.

Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

В отдельной посуде смешать муку, какао и разрыхлитель. Всыпать сухие ингредиенты в яично-йогуртовую смесь и хорошо перемешать, чтобы получить густое гладкое тесто без комочков.

Шоколадное тесто. Фото: smakuiemo.com.ua

Переложить тесто в форму, застеленную пергаментом или смазанную сливочным маслом. Вишню (замороженную не размораживать) обвалять в небольшом количестве крахмала и выложить поверх теста ровным слоем.

Тесто и вишни. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля смешать руками сливочное масло, сахар и муку, растирая до состояния крошки. Равномерно посыпать ею поверхность пирога.

Шоколадный пирог с вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Выпекать в разогретой до 180°C духовке 40-45 минут, пока верх станет золотистым и ароматным. Проверять готовность шпажкой — она должна выходить сухой. Готовый пирог остудить на решетке, посыпать сахарной пудрой и подать к чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.