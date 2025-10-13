Торт с заварным кремом Муслин — нежный десерт, который тает во рту

Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт с заварным кремом "Муслин" — воплощение нежности и домашнего уюта. Воздушное тесто, деликатный сливочный крем и ванильный аромат создают десерт, который на вкус лучше, чем в кондитерской. Готовится легко, а результат поражает с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

вода — 120 г;

сливочное масло — 55 г;

сахар — 10 г;

соль — щепотка;

мука — 60 г;

яйца — 3 шт.

Для заварного крема:

желтки — 2 шт.;

сахар — 70 г;

кукурузный крахмал — 30 г;

соль — щепотка;

ванильный экстракт — несколько капель;

молоко — 400 мл.

Для крема Муслин:

охлажденный заварной крем — весь;

мягкое сливочное масло — 115 г;

сахар — 20 г.

Способ приготовления

Для приготовления заварного теста в кастрюле смешать воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Как только масло закипит, всыпать всю муку сразу и быстро перемешать ложкой или лопаткой, пока масса не станет гладкой и не начнет отставать от стенок кастрюли. Держать на огне еще несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага. Затем переложить тесто в миску, разровнять и дать остыть.

Тесто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Далее добавлять яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая. Третье яйцо вводить постепенно до достижения правильной консистенции: тесто должно быть блестящим, мягким и держать форму. Выложить тесто в две круглые формы (примерно 15 см), застеленные пергаментом. Разровнять поверхность и выпекать при 190°C 25-30 минут до румяности. Коржи должны быть легкие и пористые.

Заварной крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления заварного крема в миске смешать желтки с сахаром, крахмалом, солью и ванилью. В кастрюле довести молоко почти до кипения. Понемногу влить его к яичной смеси, постоянно помешивая, чтобы не сварить яйца. Вернуть массу в кастрюлю и варить на слабом огне, постоянно помешивая, пока крем не станет густым. Снять с огня, накрыть пленкой "в контакт" и дать полностью остыть. Затем поставить в холодильник на 30 минут.

Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема Муслин в мягкое сливочное масло добавить сахар и взбить миксером до пышности. Затем, продолжая взбивать, постепенно вводить заварной крем по 1-2 ложки за раз. Так крем получится шелковистым, нежным и стабильным.

На тарелку или в форму выложить первый корж, равномерно распределить крем. Накрыть вторым коржом и слегка прижать. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

