Пирог "Карпатка" за 30 мин. — с таким десертом и торта не надо

Дата публикации 13 октября 2025 03:04
Торт с заварным кремом Муслин — нежный десерт, который тает во рту
Пирог "Карпатка". Фото: gospodynka.com.ua

Этот торт с заварным кремом "Муслин" — воплощение нежности и домашнего уюта. Воздушное тесто, деликатный сливочный крем и ванильный аромат создают десерт, который на вкус лучше, чем в кондитерской. Готовится легко, а результат поражает с первого кусочка.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • вода — 120 г;
  • сливочное масло — 55 г;
  • сахар — 10 г;
  • соль — щепотка;
  • мука — 60 г;
  • яйца — 3 шт.

Для заварного крема:

  • желтки — 2 шт.;
  • сахар — 70 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г;
  • соль — щепотка;
  • ванильный экстракт — несколько капель;
  • молоко — 400 мл.

Для крема Муслин:

  • охлажденный заварной крем — весь;
  • мягкое сливочное масло — 115 г;
  • сахар — 20 г.

Способ приготовления

Для приготовления заварного теста в кастрюле смешать воду, сливочное масло, сахар и щепотку соли. Поставить на средний огонь и довести до кипения. Как только масло закипит, всыпать всю муку сразу и быстро перемешать ложкой или лопаткой, пока масса не станет гладкой и не начнет отставать от стенок кастрюли. Держать на огне еще несколько минут, чтобы испарилась лишняя влага. Затем переложить тесто в миску, разровнять и дать остыть.

рецепт смачного пирога, як торт
Тесто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Далее добавлять яйца по одному, каждый раз хорошо вымешивая. Третье яйцо вводить постепенно до достижения правильной консистенции: тесто должно быть блестящим, мягким и держать форму. Выложить тесто в две круглые формы (примерно 15 см), застеленные пергаментом. Разровнять поверхность и выпекать при 190°C 25-30 минут до румяности. Коржи должны быть легкие и пористые.

рецепт заварного крема
Заварной крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления заварного крема в миске смешать желтки с сахаром, крахмалом, солью и ванилью. В кастрюле довести молоко почти до кипения. Понемногу влить его к яичной смеси, постоянно помешивая, чтобы не сварить яйца. Вернуть массу в кастрюлю и варить на слабом огне, постоянно помешивая, пока крем не станет густым. Снять с огня, накрыть пленкой "в контакт" и дать полностью остыть. Затем поставить в холодильник на 30 минут.

рецепт пирога з тортом Муслін
Готовый десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготовления крема Муслин в мягкое сливочное масло добавить сахар и взбить миксером до пышности. Затем, продолжая взбивать, постепенно вводить заварной крем по 1-2 ложки за раз. Так крем получится шелковистым, нежным и стабильным.

На тарелку или в форму выложить первый корж, равномерно распределить крем. Накрыть вторым коржом и слегка прижать. Завернуть в пленку и оставить в холодильнике минимум на 4 часа, а лучше на ночь.

пирог десерт торт рецепт крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
