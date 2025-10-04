Торт за 15 минут — простой рецепт с кефиром и орехами

Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда времени на сложную выпечку просто нет, но душа просит домашнего тортика. Именно тогда выручает этот быстрый рецепт торта за 15 минут. Все продукты простые и всегда под рукой, а результат превосходит ожидания — нежный, сочный и очень вкусный десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

яйца — 4 шт.;

соль — 1/3 ч. л.;

сахар — 1/2 стакана (стакан 240 мл);

сливочное масло растопленное - 1/3 стакана;

кефир — 1 стакан;

мука — 2 стакана;

грецкие орехи — 1 стакан (измельченные);

сода — 1 ч. л. + уксус 1 ст. л. для гашения.

Для крема:

сметана отварная — 1,5 стакана;

вареная сгущенка — 1 стакан.

Для пропитки:

молоко или жидкие сливки — 1/2 стакана;

сгущенное молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Влить растопленное масло и кефир, перемешать. Просеять муку и замесить тесто. Добавить измельченные орехи, перемешать. В конце ввести соду, погашенную уксусом.

Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 36×26 см застелить пергаментом, смазать растительным маслом, вылить тесто и выпекать при 180 °C около 15 минут. Готовый корж охладить, срезать края для крошки, разрезать на четыре части.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с вареной сгущенкой до нежной массы. Отдельно смешать молоко со сгущенкой и пропитать все коржи. Перемазать их кремом, верх и бока также смазать.

Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Крошку от коржей смешать с измельченными орехами, посыпать бока. Сверху украсить кремом и сеточкой из сгущенки. Такой торт готовится всего за 15 минут выпекания, получается нежным, влажным и очень ароматным — идеальный вариант, когда гости уже на пороге.

