Главная Вкус Торт за 15 мин — когда нет времени, все продукты всегда под рукой

Торт за 15 мин — когда нет времени, все продукты всегда под рукой

Дата публикации 4 октября 2025 03:14
Торт за 15 минут — простой рецепт с кефиром и орехами
Домашний торт. Фото: gospodynka.com.ua

Иногда времени на сложную выпечку просто нет, но душа просит домашнего тортика. Именно тогда выручает этот быстрый рецепт торта за 15 минут. Все продукты простые и всегда под рукой, а результат превосходит ожидания — нежный, сочный и очень вкусный десерт.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 4 шт.;
  • соль — 1/3 ч. л.;
  • сахар — 1/2 стакана (стакан 240 мл);
  • сливочное масло растопленное - 1/3 стакана;
  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 2 стакана;
  • грецкие орехи — 1 стакан (измельченные);
  • сода — 1 ч. л. + уксус 1 ст. л. для гашения.

Для крема:

  • сметана отварная — 1,5 стакана;
  • вареная сгущенка — 1 стакан.

Для пропитки:

  • молоко или жидкие сливки — 1/2 стакана;
  • сгущенное молоко — 2 ст. л.

Способ приготовления

Яйца взбить с сахаром и щепоткой соли до светлой пышной массы. Влить растопленное масло и кефир, перемешать. Просеять муку и замесить тесто. Добавить измельченные орехи, перемешать. В конце ввести соду, погашенную уксусом.

рецепт торта
Коржи для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму размером 36×26 см застелить пергаментом, смазать растительным маслом, вылить тесто и выпекать при 180 °C около 15 минут. Готовый корж охладить, срезать края для крошки, разрезать на четыре части.

рецепт смачного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крема взбить сметану с вареной сгущенкой до нежной массы. Отдельно смешать молоко со сгущенкой и пропитать все коржи. Перемазать их кремом, верх и бока также смазать.

рецепт бюджетного торта
Готовый торт. Фото: gospodynka.com.ua

Крошку от коржей смешать с измельченными орехами, посыпать бока. Сверху украсить кремом и сеточкой из сгущенки. Такой торт готовится всего за 15 минут выпекания, получается нежным, влажным и очень ароматным — идеальный вариант, когда гости уже на пороге.

