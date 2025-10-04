Торт за 15 хвилин — простий рецепт із кефіром та горіхами

Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді часу на складну випічку просто немає, але душа просить домашнього тортика. Саме тоді виручає цей швидкий рецепт торта за 15 хвилин. Усі продукти прості та завжди під рукою, а результат перевершує очікування — ніжний, соковитий і дуже смачний десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

яйця — 4 шт.;

сіль — 1/3 ч. л.;

цукор — 1/2 склянки (склянка 240 мл);

вершкове масло розтоплене — 1/3 склянки;

кефір — 1 склянка;

борошно — 2 склянки;

волоські горіхи — 1 склянка (подрібнені);

сода — 1 ч. л. + оцет 1 ст. л. для гасіння.

Для крему:

сметана відважена — 1,5 склянки;

варене згущене молоко — 1 склянка.

Для просочення:

молоко або рідкі вершки — 1/2 склянки;

згущене молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром та дрібкою солі до світлої пишної маси. Влити розтоплене масло й кефір, перемішати. Просіяти борошно й замісити тісто. Додати подрібнені горіхи, перемішати. В кінці ввести соду, погашену оцтом.

Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 36×26 см застелити пергаментом, змастити олією, вилити тісто та випікати при 180 °C близько 15 хвилин. Готовий корж охолодити, зрізати краї для крихти, розрізати на чотири частини.

Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити сметану з вареним згущеним молоком до ніжної маси. Окремо змішати молоко зі згущеним і просочити всі коржі. Перемастити їх кремом, верх і боки також змастити.

Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Крихту від коржів змішати з подрібненими горіхами, посипати боки. Зверху прикрасити кремом і сіточкою зі згущеного молока. Такий торт готується всього за 15 хвилин випікання, виходить ніжним, вологим і дуже ароматним — ідеальний варіант, коли гості вже на порозі.

