Торт за 15 хвилин — коли нема часу, всі продукти завжди під рукою

Торт за 15 хвилин — коли нема часу, всі продукти завжди під рукою

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 03:14
Торт за 15 хвилин — простий рецепт із кефіром та горіхами
Домашній торт. Фото: gospodynka.com.ua

Іноді часу на складну випічку просто немає, але душа просить домашнього тортика. Саме тоді виручає цей швидкий рецепт торта за 15 хвилин. Усі продукти прості та завжди під рукою, а результат перевершує очікування — ніжний, соковитий і дуже смачний десерт.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • яйця — 4 шт.;
  • сіль — 1/3 ч. л.;
  • цукор — 1/2 склянки (склянка 240 мл);
  • вершкове масло розтоплене — 1/3 склянки;
  • кефір — 1 склянка;
  • борошно — 2 склянки;
  • волоські горіхи — 1 склянка (подрібнені);
  • сода — 1 ч. л. + оцет 1 ст. л. для гасіння.

Для крему:

  • сметана відважена — 1,5 склянки;
  • варене згущене молоко — 1 склянка.

Для просочення:

  • молоко або рідкі вершки — 1/2 склянки;
  • згущене молоко — 2 ст. л.

Спосіб приготування

Яйця збити з цукром та дрібкою солі до світлої пишної маси. Влити розтоплене масло й кефір, перемішати. Просіяти борошно й замісити тісто. Додати подрібнені горіхи, перемішати. В кінці ввести соду, погашену оцтом.

рецепт торта
Коржі для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Форму розміром 36×26 см застелити пергаментом, змастити олією, вилити тісто та випікати при 180 °C близько 15 хвилин. Готовий корж охолодити, зрізати краї для крихти, розрізати на чотири частини.

рецепт смачного торта
Крем для торта. Фото: gospodynka.com.ua

Для крему збити сметану з вареним згущеним молоком до ніжної маси. Окремо змішати молоко зі згущеним і просочити всі коржі. Перемастити їх кремом, верх і боки також змастити.

рецепт бюджетного торта
Готовий торт. Фото: gospodynka.com.ua

Крихту від коржів змішати з подрібненими горіхами, посипати боки. Зверху прикрасити кремом і сіточкою зі згущеного молока. Такий торт готується всього за 15 хвилин випікання, виходить ніжним, вологим і дуже ароматним — ідеальний варіант, коли гості вже на порозі.

Наша добірка найпопулярнішим та перевірених рецептів десертів на будь-який смак 

Спробуйте приготувати цей відомий торт Ужгород, який є головним десертом Закарпаття. 

Рецепт медовика з ягідною начинкою, який смачніше за класичний торт. 

Рецепт десерту "Стаканчиковий торт", який побив всі рекорди. 

Бабусин торт на двох яйцях за секретним рецептом кондитерів. 

Шоколадний торт на 8 ложок за перевіреним рецептом від куми. 

Рецепта торта "3 склянки" без міксера та ваг, це простий шоколадний десерт. 

Рецепт торта "Пломбір" без випічки за 15 хвилин без духовки, який дуже схожим на Наполеон, але навіть смачніше. 

Рецепт торта без випічки "Загадка" для якого вам знадобиться 600 г сметани та яблука.

Дуже бюджетний та смачний торт "Мрія", який готується без міксера.

десерт торт рецепт випічка крем для торта
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
