Торт із заварним кремом Муслін — ніжний десерт, який тане в роті

Цей торт із заварним кремом "Муслін" — втілення ніжності й домашнього затишку. Повітряне тісто, делікатний вершковий крем і ванільний аромат створюють десерт, який смакує краще, ніж у кондитерській. Готується легко, а результат вражає з першого шматочка.

Рецепт опублікувала Gospodynka.

Вам знадобиться:

вода — 120 г;

вершкове масло — 55 г;

цукор — 10 г;

сіль — дрібка;

борошно — 60 г;

яйця — 3 шт.

Для заварного крему:

жовтки — 2 шт.;

цукор — 70 г;

кукурудзяний крохмаль — 30 г;

сіль — дрібка;

ванільний екстракт — кілька крапель;

молоко — 400 мл.

Для крему Муслін:

охолоджений заварний крем — увесь;

м’яке вершкове масло — 115 г;

цукор — 20 г.

Спосіб приготування

Для приготування заварного тіста в каструлі змішати воду, вершкове масло, цукор і дрібку солі. Поставити на середній вогонь і довести до кипіння. Як тільки масло закипить, всипати все борошно одразу та швидко перемішати ложкою або лопаткою, поки маса не стане гладкою і не почне відставати від стінок каструлі. Тримати на вогні ще кілька хвилин, щоб випарувалася зайва волога. Потім перекласти тісто в миску, розрівняти й дати охолонути.

Тісто для десерта. Фото: gospodynka.com.ua

Далі додавати яйця по одному, кожного разу добре вимішуючи. Третє яйце вводити поступово до досягнення правильної консистенції: тісто має бути блискучим, м’яким і тримати форму. Викласти тісто у дві круглі форми (приблизно 15 см), застелені пергаментом. Розрівняти поверхню й випікати при 190°C 25–30 хвилин до рум’яності. Коржі повинні бути легкі й пористі.

Заварний крем. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування заварного крему в мисці змішати жовтки з цукром, крохмалем, сіллю та ваніллю. У каструлі довести молоко майже до кипіння. Потроху влити його до яєчної суміші, постійно помішуючи, щоб не зварити яйця. Повернути масу у каструлю й варити на слабкому вогні, постійно помішуючи, доки крем не стане густим. Зняти з вогню, накрити плівкою "в контакт" і дати повністю охолонути. Потім поставити у холодильник на 30 хвилин.

Готовий десерт. Фото: gospodynka.com.ua

Для приготування крему Муслін у м’яке вершкове масло додати цукор і збити міксером до пишності. Потім, продовжуючи збивати, поступово вводити заварний крем по 1–2 ложки за раз. Так крем вийде шовковистим, ніжним і стабільним.

На тарілку або у форму викласти перший корж, рівномірно розподілити крем. Накрити другим коржем і злегка притиснути. Загорнути у плівку й залишити в холодильнику мінімум на 4 години, а краще на ніч.

