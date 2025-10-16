Відео
Україна
Шоколадний пиріг "Вишневий каприз" — у 100 разів смачніше торта

Шоколадний пиріг "Вишневий каприз" — у 100 разів смачніше торта

Ua ru
Дата публікації: 16 жовтня 2025 03:04
Шоколадний пиріг Вишневий каприз — рецепт приготування ніжної випічки з фото
Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадний пиріг "Вишневий каприз" — це поєднання ніжного шоколадного тіста та соковитої вишні, яке закохує з першого шматочка. Готується всього за кілька хвилин, а результат вражає насиченим смаком і розкішним ароматом. Такий десерт стане улюбленим рецептом для затишних вечорів і святкових моментів.

Рецепт опублікували Smakuiemo

Читайте також:

Вам знадобиться (на форму 22 см):

  • яйця — 3 шт.;
  • цукор — 150 г;
  • йогурт натуральний густий — 150 г;
  • борошно — 150 г;
  • какао — 2,5 ст. л. (приблизно 30 г);
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • щіпка солі — за бажанням;
  • вишня без кісточок — 350–400 г (свіжа або заморожена).

Для штрейзеля:

  • вершкове масло — 50 г;
  • цукор — 50 г;
  • борошно — 60 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і щіпкою солі до легкої пухкої піни. Додати густий йогурт або сметану й перемішати вінчиком до однорідності.

рецепт пирога
Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій посудині змішати борошно, какао та розпушувач. Всипати сухі інгредієнти в яєчно-йогуртову суміш і добре перемішати, щоб отримати густе гладке тісто без грудочок.

рецепт шоколадного пирога
Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену вершковим маслом. Вишню (заморожену не розморожувати) обваляти в невеликій кількості крохмалю та викласти поверх тіста рівним шаром.

простий рецепт шоколадного торта
Тісто та вишні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля змішати руками вершкове масло, цукор і борошно, розтираючи до стану крихти. Рівномірно посипати нею поверхню пирога.

шоколадний пиріг з вишнями
Шоколадний пиріг з вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40–45 хвилин, доки верх стане золотистим і ароматним. Перевіряти готовність шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг остудити на решітці, посипати цукровою пудрою й подати до чаю або кави.

пиріг десерт рецепт вишня шоколадний торт
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
