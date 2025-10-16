Шоколадний пиріг Вишневий каприз — рецепт приготування ніжної випічки з фото

Шоколадний пиріг. Фото: smakuiemo.com.ua

Шоколадний пиріг "Вишневий каприз" — це поєднання ніжного шоколадного тіста та соковитої вишні, яке закохує з першого шматочка. Готується всього за кілька хвилин, а результат вражає насиченим смаком і розкішним ароматом. Такий десерт стане улюбленим рецептом для затишних вечорів і святкових моментів.

Рецепт опублікували Smakuiemo.

Вам знадобиться (на форму 22 см):

яйця — 3 шт.;

цукор — 150 г;

йогурт натуральний густий — 150 г;

борошно — 150 г;

какао — 2,5 ст. л. (приблизно 30 г);

розпушувач — 2 ч. л.;

щіпка солі — за бажанням;

вишня без кісточок — 350–400 г (свіжа або заморожена).

Для штрейзеля:

вершкове масло — 50 г;

цукор — 50 г;

борошно — 60 г.

Спосіб приготування

У глибокій мисці збити яйця з цукром і щіпкою солі до легкої пухкої піни. Додати густий йогурт або сметану й перемішати вінчиком до однорідності.

Приготування тіста. Фото: smakuiemo.com.ua

В окремій посудині змішати борошно, какао та розпушувач. Всипати сухі інгредієнти в яєчно-йогуртову суміш і добре перемішати, щоб отримати густе гладке тісто без грудочок.

Шоколадне тісто. Фото: smakuiemo.com.ua

Перекласти тісто у форму, застелену пергаментом або змащену вершковим маслом. Вишню (заморожену не розморожувати) обваляти в невеликій кількості крохмалю та викласти поверх тіста рівним шаром.

Тісто та вишні. Фото: smakuiemo.com.ua

Для штрейзеля змішати руками вершкове масло, цукор і борошно, розтираючи до стану крихти. Рівномірно посипати нею поверхню пирога.

Шоколадний пиріг з вишнями. Фото: smakuiemo.com.ua

Випікати у розігрітій до 180°C духовці 40–45 хвилин, доки верх стане золотистим і ароматним. Перевіряти готовність шпажкою — вона має виходити сухою. Готовий пиріг остудити на решітці, посипати цукровою пудрою й подати до чаю або кави.

