Арабский пирог с узорами — рецепт золотой выпечки к чаю

Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Этот ароматный десерт готовится очень просто, но выглядит так, будто его сделали в восточной пекарне. Мягкий, пористый, с золотистой корочкой и волшебным узором внутри — этот пирог станет украшением любого стола. В рецепте нет сложных ингредиентов, только базовые продукты, которые есть на каждой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Реклама

Читайте также:

Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

сахар — 1 стакан;

масло — 100 мл.;

кефир — 1 стакан;

мука — 300 г;

разрыхлитель — 1 ч. л.;

какао — 2 ст. л.;

молоко — 2 ст. л. (для шоколадного теста);

сливочное масло — для смазки формы.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой пены — масса должна стать светлой и воздушной. Добавить растительное масло, кефир и перемешать.

Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Через сито просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую смесь и перемешать венчиком до однородного состояния. Полученное тесто разделить на две равные части.

Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать какао с молоком до пастообразной консистенции, затем добавить вторую часть теста — получится ароматное шоколадное. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать тесто в шахматном порядке — поочередно светлое и шоколадное, чтобы образовался красивый рисунок. Затем можно провести палочкой или шпажкой несколько линий, создавая узоры.

Пирог с узорами. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C около 40 минут, пока пирог не станет золотистым и упругим. Готовность проверить деревянной шпажкой — если выходит сухой, десерт готов. После выпекания дать пирогу немного остыть, нарезать порционными кусками и подавать к чаю или кофе.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.