Не пирог, а золото — выпечка по рецепту арабского повара

Дата публикации 29 октября 2025 03:05
обновлено: 14:25
Арабский пирог с узорами — рецепт золотой выпечки к чаю
Тесто для пирога. Фото: gospodynka.com.ua

Этот ароматный десерт готовится очень просто, но выглядит так, будто его сделали в восточной пекарне. Мягкий, пористый, с золотистой корочкой и волшебным узором внутри — этот пирог станет украшением любого стола. В рецепте нет сложных ингредиентов, только базовые продукты, которые есть на каждой кухне.

Рецепт опубликовала Gospodynka.

Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • сахар — 1 стакан;
  • масло — 100 мл.;
  • кефир — 1 стакан;
  • мука — 300 г;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • какао — 2 ст. л.;
  • молоко — 2 ст. л. (для шоколадного теста);
  • сливочное масло — для смазки формы.

Способ приготовления

В глубокой миске взбить яйца с сахаром до легкой пены — масса должна стать светлой и воздушной. Добавить растительное масло, кефир и перемешать.

рецепт смачного пирога
Приготовление теста. Фото: gospodynka.com.ua

Через сито просеять муку вместе с разрыхлителем, постепенно ввести в жидкую смесь и перемешать венчиком до однородного состояния. Полученное тесто разделить на две равные части.

пиріг з білим та шоколадним тістом
Приготовление пирога. Фото: gospodynka.com.ua

В отдельной миске смешать какао с молоком до пастообразной консистенции, затем добавить вторую часть теста — получится ароматное шоколадное. Форму для запекания смазать сливочным маслом. Выкладывать тесто в шахматном порядке — поочередно светлое и шоколадное, чтобы образовался красивый рисунок. Затем можно провести палочкой или шпажкой несколько линий, создавая узоры.

рецепт пирога з візерунками
Пирог с узорами. Фото: gospodynka.com.ua

Выпекать при температуре 180°C около 40 минут, пока пирог не станет золотистым и упругим. Готовность проверить деревянной шпажкой — если выходит сухой, десерт готов. После выпекания дать пирогу немного остыть, нарезать порционными кусками и подавать к чаю или кофе.

Юлия Щербак
Автор:
Юлия Щербак
