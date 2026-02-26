Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Торт "Три стакана" — домашний рецепт без миксера и весов

Торт "Три стакана" — домашний рецепт без миксера и весов

Ua ru
Дата публикации 26 февраля 2026 01:04
Торт Три стакана — простой рецепт без миксера и весов
Торт "Три стакана". Фото: smakuiemo.com.ua

Этот шоколадный торт готовится без миксера, кухонных весов и сложных техник. Принцип трех стаканов позволяет легко запомнить пропорции и быстро замесить тесто. Бисквит получается влажным, мягким и насыщенным, а крем из сметаны и вареного сгущенного молока добавляет нежности.

Рецепт опубликовали Smakuiemo, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • яйца — 2 шт.;
  • соль — щепотка;
  • какао — 2 ст. л. с горкой;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • ванильный сахар — 1 пакетик;
  • кефир — 1 стакан;
  • сахар — 1 стакан;
  • мука — 1 стакан;
  • масло растительное — 4 ст. л.

Для крема:

  • сметана 20 % — 300 г;
  • вареное сгущенное молоко — 370 г.

Способ приготовления

В глубокой миске соединить кефир, яйца, сахар, ванильный сахар и соль, перемешать венчиком или вилкой до однородности. Добавить какао, соду и растительное масло, тщательно размешать.

рецепт торта три стакани
Приготовление теста. Фото: smakuiemo.com.ua

Постепенно всыпать муку, перемешать до получения гладкого теста средней густоты без комочков.

простий рецепт домашнього торта
Коржи и крем. Фото: smakuiemo.com.ua

Форму диаметром 19-20 см смазать маслом или застелить пергаментом, вылить тесто и разровнять поверхность. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке примерно 35-40 минут до сухой шпажки. Готовый бисквит полностью охладить и разрезать на два или три коржа.

рецепт торта без міксера
Готовый торт. Фото: smakuiemo.com.ua

Для крема смешать сметану со сгущенным молоком до однородной нежной массы. При необходимости охладить крем в холодильнике для более плотной консистенции. Перемазать коржи кремом, сформировать торт и по желанию посыпать какао или тертым шоколадом.

Наша подборка самых популярных и проверенных рецептов десертов на любой вкус

Попробуйте приготовить этот известный торт Ужгород, который является главным десертом Закарпатья.

Рецепт медовика с ягодной начинкой, который вкуснее классического торта.

Рецепт десерта "Стаканчиковый торт", который побил все рекорды.

Бабушкин торт на двух яйцах по секретному рецепту кондитеров.

Шоколадный торт на 8 ложек по проверенному рецепту от кумы.

Рецепта торта "3 стакана" без миксера и весов, это простой шоколадный десерт.

Рецепт торта "Пломбир" без выпечки за 15 минут без духовки, который очень похож на Наполеон, но даже вкуснее.

Рецепт торта без выпечки "Загадка" для которого вам понадобится 600 г сметаны и яблоки.

Очень бюджетный и вкусный торт "Мечта", который готовится без миксера.

десерт торт рецепт выпечка крем для торта
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации