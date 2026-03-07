Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Live Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУЖиттяГороскопFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Життя
Кіно
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Домашній сир з 1 л молока — виходить 500 г, рецепт простіший ніж здається

Домашній сир з 1 л молока — виходить 500 г, рецепт простіший ніж здається

Ua ru
Дата публікації: 7 березня 2026 01:04
Домашній сир з молока — простий рецепт приготування сиру з 1 л молока
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній сир можна легко приготувати навіть із мінімальної кількості інгредієнтів. Для цього рецепта знадобиться лише 1 літр молока, яйця та сметана. Завдяки простому способу приготування сир виходить ніжним, щільним і дуже смачним. Такий домашній сир чудово підходить для бутербродів, сніданку або легких перекусів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Вам знадобиться:

  • молоко — 1 л.;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 200 г;
  • сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Молоко перелити у каструлю, додати сіль і поставити нагріватися на повільному вогні. Довести молоко до кипіння, періодично помішуючи. Тим часом у мисці з’єднати яйця зі сметаною та добре перемішати до однорідної маси. Коли молоко закипить, поступово додати яєчно-сметанну суміш, постійно помішуючи. Через кілька хвилин почнуть утворюватися щільні сирні згустки, а сироватка стане прозорішою.

рецепт домашнього сиру
Приготування сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти каструлю з вогню. Друшляк вистелити кількома шарами марлі та обережно перелити туди сирну масу, щоб відокремити сироватку.

простий рецепт домашнього сиру
Готовий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Коли основна частина рідини стече, загорнути сир у марлю та перекласти у форму або невеликий контейнер. Акуратно утрамбувати масу, накрити марлею та встановити зверху легкий вантаж. Поставити сир у холодильник і залишити приблизно на 8–10 годин, щоб він добре сформувався. Після охолодження сир стане щільним, ніжним і легко різатиметься скибочками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

молоко рецепт кисломолочний сир кефір ряженка
Марина Євтягіна - Редактор
Автор:
Марина Євтягіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації