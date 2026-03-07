Домашній сир з молока — простий рецепт приготування сиру з 1 л молока

Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній сир можна легко приготувати навіть із мінімальної кількості інгредієнтів. Для цього рецепта знадобиться лише 1 літр молока, яйця та сметана. Завдяки простому способу приготування сир виходить ніжним, щільним і дуже смачним. Такий домашній сир чудово підходить для бутербродів, сніданку або легких перекусів.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

молоко — 1 л.;

яйця — 3 шт.;

сметана — 200 г;

сіль — 1 ч. л.

Спосіб приготування

Молоко перелити у каструлю, додати сіль і поставити нагріватися на повільному вогні. Довести молоко до кипіння, періодично помішуючи. Тим часом у мисці з’єднати яйця зі сметаною та добре перемішати до однорідної маси. Коли молоко закипить, поступово додати яєчно-сметанну суміш, постійно помішуючи. Через кілька хвилин почнуть утворюватися щільні сирні згустки, а сироватка стане прозорішою.

Приготування сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Зняти каструлю з вогню. Друшляк вистелити кількома шарами марлі та обережно перелити туди сирну масу, щоб відокремити сироватку.

Готовий сир. Фото: smachnenke.com.ua

Коли основна частина рідини стече, загорнути сир у марлю та перекласти у форму або невеликий контейнер. Акуратно утрамбувати масу, накрити марлею та встановити зверху легкий вантаж. Поставити сир у холодильник і залишити приблизно на 8–10 годин, щоб він добре сформувався. Після охолодження сир стане щільним, ніжним і легко різатиметься скибочками.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

Ваша пробная версия Premium закончилась