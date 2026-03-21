Головна Смак Сир за 30 хвилин смачніший за магазинний: знадобиться молоко та кефір

Дата публікації: 21 березня 2026 01:04
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Цей домашній сир готується всього за пів години, але за смаком перевершує будь-який магазинний варіант. Завдяки простій технології з молока та кефіру виходить ніжна, кремова текстура без різкої кислинки. Такий сир ідеально підходить як для десертів, так і для сніданків. Спробувавши один раз, повертатися до магазинного вже не захочеться.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 3,5 л;
  • кефір — 500 мл.
рецепт домашнього сиру
Приготування сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоко нагріти майже до кипіння, додати кефір і перемішати. 
  2. Дочекатися, поки маса згорнеться і відділиться сироватка.
  3. Залишити трохи охолонути, процідити через марлю і дати стекти зайвій рідині. 
  4. Поставити в холодильник на кілька годин для стабілізації.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
