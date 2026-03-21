Сир за 30 хвилин смачніший за магазинний: знадобиться молоко та кефір

Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Цей домашній сир готується всього за пів години, але за смаком перевершує будь-який магазинний варіант. Завдяки простій технології з молока та кефіру виходить ніжна, кремова текстура без різкої кислинки. Такий сир ідеально підходить як для десертів, так і для сніданків. Спробувавши один раз, повертатися до магазинного вже не захочеться.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 3,5 л;

кефір — 500 мл.

Приготування сиру. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Молоко нагріти майже до кипіння, додати кефір і перемішати. Дочекатися, поки маса згорнеться і відділиться сироватка. Залишити трохи охолонути, процідити через марлю і дати стекти зайвій рідині. Поставити в холодильник на кілька годин для стабілізації.

