Сир за 30 хвилин смачніший за магазинний: знадобиться молоко та кефір
Цей домашній сир готується всього за пів години, але за смаком перевершує будь-який магазинний варіант. Завдяки простій технології з молока та кефіру виходить ніжна, кремова текстура без різкої кислинки. Такий сир ідеально підходить як для десертів, так і для сніданків. Спробувавши один раз, повертатися до магазинного вже не захочеться.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 3,5 л;
- кефір — 500 мл.
Спосіб приготування
- Молоко нагріти майже до кипіння, додати кефір і перемішати.
- Дочекатися, поки маса згорнеться і відділиться сироватка.
- Залишити трохи охолонути, процідити через марлю і дати стекти зайвій рідині.
- Поставити в холодильник на кілька годин для стабілізації.
