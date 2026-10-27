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Головна Смак Більше не купуйте сир: домашній рецепт без спеціальних пристроїв

Більше не купуйте сир: домашній рецепт без спеціальних пристроїв

Ua ru
27 жовтня 2026 05:04
Домашній твердий сир із кисломолочного сиру: ніжний і вершковий Фото: smachnenke.com.ua
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Домашній плавлений сир стане смачною альтернативою магазинному продукту. Він добре смакує на свіжому хлібі, тостах і бутербродах, а кмин додає легкої пряної нотки. Для приготування знадобляться звичайна каструля та водяна баня.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • молоко — 2 л;
  • сир кисломолочний — 1,3 кг;
  • яйця — 2 шт.;
  • вершкове масло — 100 г;
  • сіль — 1 ч. л. або до смаку;
  • сода — 1 ч. л. без гірки;
  • лимонна кислота — ⅓ ч. л.;
  • кмин — 1 ч. л.
рецепт домашнього сиру
Сир з кмином. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Молоко довести до кипіння, додати кисломолочний сир і прогрівати на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, помішуючи, поки відокремиться сироватка.
  2. Відкинути масу на застелений марлею друшляк і залишити на 5–10 хвилин.
  3. Перекласти сир у каструлю, додати вершкове масло.
  4. Після його розтоплення додати яйця, сіль, соду та лимонну кислоту, ретельно перемішати.
  5. Поставити каструлю із сирною масою на водяну баню.
  6. Готувати 15–20 хвилин, постійно помішуючи, доки маса не стане однорідною та тягучою. Додати кмин і перемішати.
  7. Викласти сир у змащену маслом форму, розрівняти та охолодити.
  8. Поставити в холодильник на 4–6 годин або на ніч, щоб маса застигла. Нарізати скибочками й подавати до хліба.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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