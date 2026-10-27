Більше не купуйте сир: домашній рецепт без спеціальних пристроїв
Ua ru
27 жовтня 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua
Домашній плавлений сир стане смачною альтернативою магазинному продукту. Він добре смакує на свіжому хлібі, тостах і бутербродах, а кмин додає легкої пряної нотки. Для приготування знадобляться звичайна каструля та водяна баня.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- молоко — 2 л;
- сир кисломолочний — 1,3 кг;
- яйця — 2 шт.;
- вершкове масло — 100 г;
- сіль — 1 ч. л. або до смаку;
- сода — 1 ч. л. без гірки;
- лимонна кислота — ⅓ ч. л.;
- кмин — 1 ч. л.
Спосіб приготування
- Молоко довести до кипіння, додати кисломолочний сир і прогрівати на слабкому вогні приблизно 5 хвилин, помішуючи, поки відокремиться сироватка.
- Відкинути масу на застелений марлею друшляк і залишити на 5–10 хвилин.
- Перекласти сир у каструлю, додати вершкове масло.
- Після його розтоплення додати яйця, сіль, соду та лимонну кислоту, ретельно перемішати.
- Поставити каструлю із сирною масою на водяну баню.
- Готувати 15–20 хвилин, постійно помішуючи, доки маса не стане однорідною та тягучою. Додати кмин і перемішати.
- Викласти сир у змащену маслом форму, розрівняти та охолодити.
- Поставити в холодильник на 4–6 годин або на ніч, щоб маса застигла. Нарізати скибочками й подавати до хліба.
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