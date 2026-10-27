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Главная Вкус Больше не покупайте сыр: домашний рецепт без спец приспособлений

Больше не покупайте сыр: домашний рецепт без спец приспособлений

Ua ru
27 октября 2026 05:04
Домашний твердый сыр из творога: нежный и сливочный Фото: smachnenke.com.ua
Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний твердый сыр станет вкусной альтернативой магазинному продукту. Он отлично сочетается со свежим хлебом, тостами и бутербродами, а тмин придаёт ему лёгкую пряную нотку. Для приготовления понадобятся обычная кастрюля и водяная баня.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • молоко — 2 л;
  • творог — 1,3 кг;
  • яйца — 2 шт.;
  • сливочное масло — 100 г;
  • соль — 1 ч. л. или по вкусу;
  • сода — 1 ч. л. без горки;
  • лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
  • тмин — 1 ч. л.
рецепт домашнього сиру
Сыр с тмином. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Молоко довести до кипения, добавить творог и прогревать на слабом огне примерно 5 минут, помешивая, пока не отделится сыворотка.
  2. Отцедить массу на застеленное марлей сито и оставить на 5–10 минут.
  3. Переложить творог в кастрюлю, добавить сливочное масло.
  4. После того как оно растает, добавить яйца, соль, соду и лимонную кислоту, тщательно перемешать.
  5. Поставить кастрюлю с творожной массой на водяную баню.
  6. Готовить 15–20 минут, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной и тягучей. Добавить тмин и перемешать.
  7. Выложить творог в смазанную маслом форму, разровнять и остудить.
  8. Поставить в холодильник на 4–6 часов или на ночь, чтобы масса застыла. Нарезать ломтиками и подавать к хлебу.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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