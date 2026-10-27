Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Домашний твердый сыр станет вкусной альтернативой магазинному продукту. Он отлично сочетается со свежим хлебом, тостами и бутербродами, а тмин придаёт ему лёгкую пряную нотку. Для приготовления понадобятся обычная кастрюля и водяная баня.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

молоко — 2 л;

творог — 1,3 кг;

яйца — 2 шт.;

сливочное масло — 100 г;

соль — 1 ч. л. или по вкусу;

сода — 1 ч. л. без горки;

лимонная кислота — ⅓ ч. л.;

тмин — 1 ч. л.

Сыр с тмином. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Молоко довести до кипения, добавить творог и прогревать на слабом огне примерно 5 минут, помешивая, пока не отделится сыворотка. Отцедить массу на застеленное марлей сито и оставить на 5–10 минут. Переложить творог в кастрюлю, добавить сливочное масло. После того как оно растает, добавить яйца, соль, соду и лимонную кислоту, тщательно перемешать. Поставить кастрюлю с творожной массой на водяную баню. Готовить 15–20 минут, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной и тягучей. Добавить тмин и перемешать. Выложить творог в смазанную маслом форму, разровнять и остудить. Поставить в холодильник на 4–6 часов или на ночь, чтобы масса застыла. Нарезать ломтиками и подавать к хлебу.

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