Больше не покупайте сыр: домашний рецепт без спец приспособлений
Ua ru
27 октября 2026 05:04
Фото: smachnenke.com.ua
Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua
Домашний твердый сыр станет вкусной альтернативой магазинному продукту. Он отлично сочетается со свежим хлебом, тостами и бутербродами, а тмин придаёт ему лёгкую пряную нотку. Для приготовления понадобятся обычная кастрюля и водяная баня.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- молоко — 2 л;
- творог — 1,3 кг;
- яйца — 2 шт.;
- сливочное масло — 100 г;
- соль — 1 ч. л. или по вкусу;
- сода — 1 ч. л. без горки;
- лимонная кислота — ⅓ ч. л.;
- тмин — 1 ч. л.
Способ приготовления
- Молоко довести до кипения, добавить творог и прогревать на слабом огне примерно 5 минут, помешивая, пока не отделится сыворотка.
- Отцедить массу на застеленное марлей сито и оставить на 5–10 минут.
- Переложить творог в кастрюлю, добавить сливочное масло.
- После того как оно растает, добавить яйца, соль, соду и лимонную кислоту, тщательно перемешать.
- Поставить кастрюлю с творожной массой на водяную баню.
- Готовить 15–20 минут, постоянно помешивая, пока масса не станет однородной и тягучей. Добавить тмин и перемешать.
- Выложить творог в смазанную маслом форму, разровнять и остудить.
- Поставить в холодильник на 4–6 часов или на ночь, чтобы масса застыла. Нарезать ломтиками и подавать к хлебу.
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