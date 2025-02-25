Бюджетний і корисний хек у соусі на сковороді — простий рецепт

Бюджетний і корисний рецепт хека в соусі на сковороді
Забудьте про смаження — цей хек у соусі виходить соковитим, ніжним і корисним! Готується швидко, потребує мінімум інгредієнтів та ідеально поєднується з будь-яким гарніром. Спробуйте і здивуєтеся, наскільки це смачно.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.
Вам знадобиться:
- хек — 1 кг;
- вода (для покриття риби);
- лавровий лист — 2 шт.;
- чорний перець горошком — 8-10 шт.;
- сіль — за смаком.
Для соусу:
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- борошно — 1 ст. л.;
- рибний бульйон — 1 склянка;
- сметана — 150 г;
- сіль, чорний мелений перець — за смаком;
- дрібка цукру (для балансу смаків).
Спосіб приготування
Хека очистити, промити і розрізати на порційні шматки. У каструлю або глибоку сковороду налити воду, щоб вона повністю покрила рибу, додати сіль, лавровий лист і чорний перець горошком. Довести до кипіння і варити 10 хвилин на середньому вогні. Вийняти рибу, бульйон процідити.
Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці. У сковороді розігріти невелику кількість олії, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву і тушкувати 5 хвилин.
Всипати борошно, перемішати і злегка обсмажити, потім влити склянку рибного бульйону і довести до загустіння. Додати сметану, сіль, перець і дрібку цукру, перемішати до однорідності.
У готовий соус викласти відварену рибу, накрити кришкою і тушкувати 5-7 хвилин на слабкому вогні. Подавати гарячим із картопляним пюре, рисом або овочами.
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