Бюджетний і корисний хек у соусі на сковороді — простий рецепт

Розморожений хек. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Забудьте про смаження — цей хек у соусі виходить соковитим, ніжним і корисним! Готується швидко, потребує мінімум інгредієнтів та ідеально поєднується з будь-яким гарніром. Спробуйте і здивуєтеся, наскільки це смачно.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Alina FooDee.

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Вам знадобиться:

хек — 1 кг;

вода (для покриття риби);

лавровий лист — 2 шт.;

чорний перець горошком — 8-10 шт.;

сіль — за смаком.

Для соусу:

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

борошно — 1 ст. л.;

рибний бульйон — 1 склянка;

сметана — 150 г;

сіль, чорний мелений перець — за смаком;

дрібка цукру (для балансу смаків).

Спосіб приготування

Хека очистити, промити і розрізати на порційні шматки. У каструлю або глибоку сковороду налити воду, щоб вона повністю покрила рибу, додати сіль, лавровий лист і чорний перець горошком. Довести до кипіння і варити 10 хвилин на середньому вогні. Вийняти рибу, бульйон процідити.

Хек і спеції. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Цибулю нарізати півкільцями, моркву натерти на тертці. У сковороді розігріти невелику кількість олії, обсмажити цибулю до прозорості, потім додати моркву і тушкувати 5 хвилин.

Морква і цибуля. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

Всипати борошно, перемішати і злегка обсмажити, потім влити склянку рибного бульйону і довести до загустіння. Додати сметану, сіль, перець і дрібку цукру, перемішати до однорідності.

Приготування соусу. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

У готовий соус викласти відварену рибу, накрити кришкою і тушкувати 5-7 хвилин на слабкому вогні. Подавати гарячим із картопляним пюре, рисом або овочами.

Риба в соусі. Фото: скриншот YouTube @AlinaFooDee

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