Бюджетный и полезный хек в соусе на сковороде — простой рецепт

Бюджетный и полезный рецепт хека в соусе на сковороде
Забудьте о жарке — этот хек в соусе получается сочным, нежным и полезным! Готовится быстро, требует минимум ингредиентов и идеально сочетается с любым гарниром. Попробуйте и удивитесь, насколько это вкусно.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.
Вам понадобится:
- хек — 1 кг;
- вода (для покрытия рыбы);
- лавровый лист — 2 шт.;
- черный перец горошком — 8-10 шт.;
- соль — по вкусу.
Для соуса:
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- мука — 1 ст. л.;
- рыбный бульон — 1 стакан;
- сметана — 150 г;
- соль, черный молотый перец — по вкусу;
- щепотка сахара (для баланса вкусов).
Способ приготовления
Хека очистить, промыть и разрезать на порционные куски. В кастрюлю или глубокую сковороду налить воду, чтобы она полностью покрыла рыбу, добавить соль, лавровый лист и черный перец горошком. Довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Вынуть рыбу, бульон процедить.
Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть небольшое количество масла, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и тушить 5 минут.
Всыпать муку, перемешать и слегка обжарить, затем влить стакан рыбного бульона и довести до загустения. Добавить сметану, соль, перец и щепотку сахара, перемешать до однородности.
В готовый соус выложить отваренную рыбу, накрыть крышкой и тушить 5-7 минут на слабом огне. Подавать горячим с картофельным пюре, рисом или овощами.
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