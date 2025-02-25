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Бюджетный и полезный рецепт хека в соусе на сковороде

25 февраля 2025 20:13
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Бюджетный и полезный хек в соусе на сковороде — простой рецепт
Размороженный хек. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Забудьте о жарке — этот хек в соусе получается сочным, нежным и полезным! Готовится быстро, требует минимум ингредиентов и идеально сочетается с любым гарниром. Попробуйте и удивитесь, насколько это вкусно. 

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee

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Вам понадобится:

  • хек — 1 кг;
  • вода (для покрытия рыбы);
  • лавровый лист — 2 шт.;
  • черный перец горошком — 8-10 шт.;
  • соль — по вкусу.

Для соуса:

  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • мука — 1 ст. л.;
  • рыбный бульон — 1 стакан;
  • сметана — 150 г;
  • соль, черный молотый перец — по вкусу;
  • щепотка сахара (для баланса вкусов).

Способ приготовления

Хека очистить, промыть и разрезать на порционные куски. В кастрюлю или глубокую сковороду налить воду, чтобы она полностью покрыла рыбу, добавить соль, лавровый лист и черный перец горошком. Довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Вынуть рыбу, бульон процедить.

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Хек и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть небольшое количество масла, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и тушить 5 минут.

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Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Всыпать муку, перемешать и слегка обжарить, затем влить стакан рыбного бульона и довести до загустения. Добавить сметану, соль, перец и щепотку сахара, перемешать до однородности.

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Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В готовый соус выложить отваренную рыбу, накрыть крышкой и тушить 5-7 минут на слабом огне. Подавать горячим с картофельным пюре, рисом или овощами.

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Рыба в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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