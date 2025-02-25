Бюджетный и полезный хек в соусе на сковороде — простой рецепт

Размороженный хек. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Забудьте о жарке — этот хек в соусе получается сочным, нежным и полезным! Готовится быстро, требует минимум ингредиентов и идеально сочетается с любым гарниром. Попробуйте и удивитесь, насколько это вкусно.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Alina FooDee.

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Вам понадобится:

хек — 1 кг;

вода (для покрытия рыбы);

лавровый лист — 2 шт.;

черный перец горошком — 8-10 шт.;

соль — по вкусу.

Для соуса:

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

мука — 1 ст. л.;

рыбный бульон — 1 стакан;

сметана — 150 г;

соль, черный молотый перец — по вкусу;

щепотка сахара (для баланса вкусов).

Способ приготовления

Хека очистить, промыть и разрезать на порционные куски. В кастрюлю или глубокую сковороду налить воду, чтобы она полностью покрыла рыбу, добавить соль, лавровый лист и черный перец горошком. Довести до кипения и варить 10 минут на среднем огне. Вынуть рыбу, бульон процедить.

Хек и специи. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Лук нарезать полукольцами, морковь натереть на терке. В сковороде разогреть небольшое количество масла, обжарить лук до прозрачности, затем добавить морковь и тушить 5 минут.

Морковь и лук. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

Всыпать муку, перемешать и слегка обжарить, затем влить стакан рыбного бульона и довести до загустения. Добавить сметану, соль, перец и щепотку сахара, перемешать до однородности.

Приготовление соуса. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

В готовый соус выложить отваренную рыбу, накрыть крышкой и тушить 5-7 минут на слабом огне. Подавать горячим с картофельным пюре, рисом или овощами.

Рыба в соусе. Фото: Скриншот YouTube @AlinaFooDee

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