Бюджетний паштет (намазка) з квасолі та плавленого сирка: рецепт
Ua ru
16 листопада 2026 12:24
Фото: smachnenke.com.ua
Паштет з квасолі. Фото: smachnenke.com.ua
Такий паштет чудово смакує зі свіжим або підсмаженим хлібом, грінками та тостами. Приготувати його можна без зайвих зусиль за допомогою звичайного блендера.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- відварена квасоля — 300 г;
- цибуля — 1 шт.;
- морква — 1 шт.;
- олія — 3 ст. л.;
- часник — 2 зубчики;
- плавлений сир — 150 г;
- коріандр — ½ ч. л.;
- яблучний оцет — ½ ч. л.;
- сіль — до смаку.
Спосіб приготування
- Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на грубій тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості.
- У чашу блендера викласти квасолю, овочі, плавлений сир, часник, коріандр та яблучний оцет.
- Подрібнити до однорідної кремової консистенції, посолити й за потреби додати спеції.
- Готовий паштет охолодити та подавати з хлібом або грінками.
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