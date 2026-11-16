Паштет з квасолі. Фото: smachnenke.com.ua

Такий паштет чудово смакує зі свіжим або підсмаженим хлібом, грінками та тостами. Приготувати його можна без зайвих зусиль за допомогою звичайного блендера.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

відварена квасоля — 300 г;

цибуля — 1 шт.;

морква — 1 шт.;

олія — 3 ст. л.;

часник — 2 зубчики;

плавлений сир — 150 г;

коріандр — ½ ч. л.;

яблучний оцет — ½ ч. л.;

сіль — до смаку.

Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на грубій тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості. У чашу блендера викласти квасолю, овочі, плавлений сир, часник, коріандр та яблучний оцет. Подрібнити до однорідної кремової консистенції, посолити й за потреби додати спеції. Готовий паштет охолодити та подавати з хлібом або грінками.

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