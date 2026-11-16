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Головна Смак Бюджетний паштет (намазка) з квасолі та плавленого сирка: рецепт

Бюджетний паштет (намазка) з квасолі та плавленого сирка: рецепт

Ua ru
16 листопада 2026 12:24
Квасолевий паштет із плавленим сиром: ніжна домашня намазка за простим рецептом Фото: smachnenke.com.ua
Паштет з квасолі. Фото: smachnenke.com.ua

Такий паштет чудово смакує зі свіжим або підсмаженим хлібом, грінками та тостами. Приготувати його можна без зайвих зусиль за допомогою звичайного блендера.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • відварена квасоля — 300 г;
  • цибуля — 1 шт.;
  • морква — 1 шт.;
  • олія — 3 ст. л.;
  • часник — 2 зубчики;
  • плавлений сир — 150 г;
  • коріандр — ½ ч. л.;
  • яблучний оцет — ½ ч. л.;
  • сіль — до смаку.
рецепт намазки з квасолі
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Цибулю нарізати кубиками, моркву натерти на грубій тертці. Обсмажити овочі на олії до м’якості.
  2. У чашу блендера викласти квасолю, овочі, плавлений сир, часник, коріандр та яблучний оцет.
  3. Подрібнити до однорідної кремової консистенції, посолити й за потреби додати спеції.
  4. Готовий паштет охолодити та подавати з хлібом або грінками.

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бутерброд рецепт квасоля паштет
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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