Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Смак Намазка №1 з банки сардин: рецепт на сніданок за 1 хвилину

Намазка №1 з банки сардин: рецепт на сніданок за 1 хвилину

Ua ru
21 жовтня 2026 05:04
Намазка зі сардин і копченого сиру: смачний сніданок за лічені хвилини
Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка стане чудовим варіантом для швидкого сніданку або перекусу. Копчений сир додає виразного смаку, часник — пікантності, а петрушка — свіжого аромату. Для рецепта підійдуть сардини, тунець або інша риба в олії.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Реклама

Вам знадобиться:

  • яйця — 3 шт.;
  • копчений сир — 200 г;
  • рибна консерва в олії — 1 банка (180 г);
  • часник — 3 зубчики;
  • петрушка — невеликий пучок;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • багет або батон — для подавання;
  • часник — для натирання грінок, за бажанням.
рецепт намазки зі сардин
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця відварити круто, охолодити й натерти. Так само натерти копчений сир.
  2. Додати подрібнену петрушку, часник і рибу без зайвої олії, попередньо розім’яту виделкою.
  3. Заправити майонезом, перемішати, поперчити й за потреби посолити.
  4. Багет нарізати скибочками, підсушити на сухій сковороді та за бажанням натерти часником.
  5. Викласти намазку на грінки безпосередньо перед подаванням.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Читайте також:

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.

риба бутерброд рецепт сардіна
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації