Намазка зі сардин і копченого сиру: смачний сніданок за лічені хвилини

Бутерброди на сніданок. Фото: smachnenke.com.ua

Ця намазка стане чудовим варіантом для швидкого сніданку або перекусу. Копчений сир додає виразного смаку, часник — пікантності, а петрушка — свіжого аромату. Для рецепта підійдуть сардини, тунець або інша риба в олії.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

яйця — 3 шт.;

копчений сир — 200 г;

рибна консерва в олії — 1 банка (180 г);

часник — 3 зубчики;

петрушка — невеликий пучок;

майонез — 2–3 ст. л.;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

багет або батон — для подавання;

часник — для натирання грінок, за бажанням.

Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Яйця відварити круто, охолодити й натерти. Так само натерти копчений сир. Додати подрібнену петрушку, часник і рибу без зайвої олії, попередньо розім’яту виделкою. Заправити майонезом, перемішати, поперчити й за потреби посолити. Багет нарізати скибочками, підсушити на сухій сковороді та за бажанням натерти часником. Викласти намазку на грінки безпосередньо перед подаванням.

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