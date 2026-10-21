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Главная Вкус Намазка №1 из банки сардин: рецепт на завтрак за 1 минуту

Намазка №1 из банки сардин: рецепт на завтрак за 1 минуту

Ua ru
21 октября 2026 05:04
Паста из сардин и копчёного сыра: вкусный завтрак за считанные минуты
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка станет отличным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Копчёный сыр придаёт яркий вкус, чеснок — пикантность, а петрушка — свежий аромат. Для рецепта подойдут сардины, тунец или другая рыба в масле.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • яйца — 3 шт.;
  • копчёный сыр — 200 г;
  • рыбная консерва в масле — 1 банка (180 г);
  • чеснок — 3 зубчика;
  • петрушка — небольшой пучок;
  • майонез — 2–3 ст. л.;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • багет или батон — для подачи;
  • чеснок — для натирания гренков, по желанию.
рецепт намазки зі сардин
Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть. Так же натереть копчёный сыр.
  2. Добавить измельченную петрушку, чеснок и рыбу без лишнего масла, предварительно размятую вилкой.
  3. Заправить майонезом, перемешать, поперчить и при необходимости посолить.
  4. Багет нарезать ломтиками, подсушить на сухой сковороде и по желанию натереть чесноком.
  5. Выложить пасту на гренки непосредственно перед подачей.

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рыба бутерброд рецепт сардина
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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