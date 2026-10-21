Паста из сардин и копчёного сыра: вкусный завтрак за считанные минуты

Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua

Эта намазка станет отличным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Копчёный сыр придаёт яркий вкус, чеснок — пикантность, а петрушка — свежий аромат. Для рецепта подойдут сардины, тунец или другая рыба в масле.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

яйца — 3 шт.;

копчёный сыр — 200 г;

рыбная консерва в масле — 1 банка (180 г);

чеснок — 3 зубчика;

петрушка — небольшой пучок;

майонез — 2–3 ст. л.;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

багет или батон — для подачи;

чеснок — для натирания гренков, по желанию.

Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть. Так же натереть копчёный сыр. Добавить измельченную петрушку, чеснок и рыбу без лишнего масла, предварительно размятую вилкой. Заправить майонезом, перемешать, поперчить и при необходимости посолить. Багет нарезать ломтиками, подсушить на сухой сковороде и по желанию натереть чесноком. Выложить пасту на гренки непосредственно перед подачей.

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