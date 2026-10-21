Паста из сардин и копчёного сыра: вкусный завтрак за считанные минуты

Намазка №1 из банки сардин: рецепт на завтрак за 1 минуту
Ua ru
21 октября 2026 05:04
Бутерброды на завтрак. Фото: smachnenke.com.ua
Эта намазка станет отличным вариантом для быстрого завтрака или перекуса. Копчёный сыр придаёт яркий вкус, чеснок — пикантность, а петрушка — свежий аромат. Для рецепта подойдут сардины, тунец или другая рыба в масле.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- яйца — 3 шт.;
- копчёный сыр — 200 г;
- рыбная консерва в масле — 1 банка (180 г);
- чеснок — 3 зубчика;
- петрушка — небольшой пучок;
- майонез — 2–3 ст. л.;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- багет или батон — для подачи;
- чеснок — для натирания гренков, по желанию.
Способ приготовления
- Яйца отварить вкрутую, остудить и натереть. Так же натереть копчёный сыр.
- Добавить измельченную петрушку, чеснок и рыбу без лишнего масла, предварительно размятую вилкой.
- Заправить майонезом, перемешать, поперчить и при необходимости посолить.
- Багет нарезать ломтиками, подсушить на сухой сковороде и по желанию натереть чесноком.
- Выложить пасту на гренки непосредственно перед подачей.
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