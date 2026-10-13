Бутерброды с беконом и яйцами: вкусная закуска за 10 минут

Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua.

Сочетание копченого бекона, нежного сыра и яиц делает пасту насыщенной и аппетитной. Достаточно поджарить батон, смешать несколько ингредиентов — и вкусные бутерброды готовы к подаче.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

сырокопченый бекон — 70–80 г;

варёные яйца — 4 шт.;

плавленый сырок — ½–1 шт.;

зеленый лук или укроп — по вкусу;

горчица — ½–1 ч. л.;

майонез — до желаемой консистенции;

соль и черный молотый перец — по вкусу;

батон — 8 ломтиков.

Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Бекон подрумянить на сухой сковороде, остудить и нарезать. На небольшом количестве жира от бекона обжарить ломтики батона до золотистой корочки. Вареные яйца и плавленый сыр натереть, добавить бекон, измельчённую зелень, горчицу и майонез. Перемешать до густой консистенции, поперчить и при необходимости посолить. Намазать смесь на поджаренный батон, украсить зеленью и сразу подавать, пока хлеб остается хрустящим.

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