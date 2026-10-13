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Главная Вкус Смазка "Шедевр" за 10 минут: для бутербродов на завтрак

Смазка "Шедевр" за 10 минут: для бутербродов на завтрак

Ua ru
13 октября 2026 05:04
Бутерброды с беконом и яйцами: вкусная закуска за 10 минут
Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua.

Сочетание копченого бекона, нежного сыра и яиц делает пасту насыщенной и аппетитной. Достаточно поджарить батон, смешать несколько ингредиентов — и вкусные бутерброды готовы к подаче.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • сырокопченый бекон — 70–80 г;
  • варёные яйца — 4 шт.;
  • плавленый сырок — ½–1 шт.;
  • зеленый лук или укроп — по вкусу;
  • горчица — ½–1 ч. л.;
  • майонез — до желаемой консистенции;
  • соль и черный молотый перец — по вкусу;
  • батон — 8 ломтиков.
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Приготовление намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Бекон подрумянить на сухой сковороде, остудить и нарезать.
  2. На небольшом количестве жира от бекона обжарить ломтики батона до золотистой корочки.
  3. Вареные яйца и плавленый сыр натереть, добавить бекон, измельчённую зелень, горчицу и майонез.
  4. Перемешать до густой консистенции, поперчить и при необходимости посолить.
  5. Намазать смесь на поджаренный батон, украсить зеленью и сразу подавать, пока хлеб остается хрустящим.

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бутерброд рецепт хлеб бекон
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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