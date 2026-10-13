Бутерброды с беконом и яйцами: вкусная закуска за 10 минут

Смазка "Шедевр" за 10 минут: для бутербродов на завтрак
Ua ru
13 октября 2026 05:04
Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua.
Сочетание копченого бекона, нежного сыра и яиц делает пасту насыщенной и аппетитной. Достаточно поджарить батон, смешать несколько ингредиентов — и вкусные бутерброды готовы к подаче.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- сырокопченый бекон — 70–80 г;
- варёные яйца — 4 шт.;
- плавленый сырок — ½–1 шт.;
- зеленый лук или укроп — по вкусу;
- горчица — ½–1 ч. л.;
- майонез — до желаемой консистенции;
- соль и черный молотый перец — по вкусу;
- батон — 8 ломтиков.
Способ приготовления
- Бекон подрумянить на сухой сковороде, остудить и нарезать.
- На небольшом количестве жира от бекона обжарить ломтики батона до золотистой корочки.
- Вареные яйца и плавленый сыр натереть, добавить бекон, измельчённую зелень, горчицу и майонез.
- Перемешать до густой консистенции, поперчить и при необходимости посолить.
- Намазать смесь на поджаренный батон, украсить зеленью и сразу подавать, пока хлеб остается хрустящим.
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