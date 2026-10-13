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Головна Смак Намазка "Шедевр" за 10 хвилин: для бутербродів на сніданок

Намазка "Шедевр" за 10 хвилин: для бутербродів на сніданок

Ua ru
13 жовтня 2026 05:04
Бутерброди з беконом і яйцями: смачна намазка за 10 хвилин
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua.

Поєднання копченого бекону, ніжного сиру та яєць робить намазку насиченою й апетитною. Достатньо підрум’янити батон, змішати кілька інгредієнтів — і смачні бутерброди готові до подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • сирокопчений бекон — 70–80 г;
  • варені яйця — 4 шт.;
  • плавлений сирок — ½–1 шт.;
  • зелена цибуля або кріп — до смаку;
  • гірчиця — ½–1 ч. л.;
  • майонез — до бажаної консистенції;
  • сіль і чорний мелений перець — до смаку;
  • батон — 8 скибочок.
рецепт намазки на сніданок
Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

  1. Бекон підрум’янити на сухій сковороді, охолодити й нарізати.
  2. На невеликій кількості жиру від бекону обсмажити скибочки батона до золотистої скоринки.
  3. Варені яйця та плавлений сир натерти, додати бекон, подрібнену зелень, гірчицю й майонез.
  4. Перемішати до густої консистенції, поперчити та за потреби посолити.
  5. Намастити суміш на підсмажений батон, прикрасити зеленню й одразу подавати, поки хліб залишається хрумким.

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бутерброд рецепт хліб бекон
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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