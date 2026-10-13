Бутерброди з беконом і яйцями: смачна намазка за 10 хвилин

Намазка "Шедевр" за 10 хвилин: для бутербродів на сніданок
Ua ru
13 жовтня 2026 05:04
Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua.
Поєднання копченого бекону, ніжного сиру та яєць робить намазку насиченою й апетитною. Достатньо підрум’янити батон, змішати кілька інгредієнтів — і смачні бутерброди готові до подачі.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
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Вам знадобиться:
- сирокопчений бекон — 70–80 г;
- варені яйця — 4 шт.;
- плавлений сирок — ½–1 шт.;
- зелена цибуля або кріп — до смаку;
- гірчиця — ½–1 ч. л.;
- майонез — до бажаної консистенції;
- сіль і чорний мелений перець — до смаку;
- батон — 8 скибочок.
Спосіб приготування
- Бекон підрум’янити на сухій сковороді, охолодити й нарізати.
- На невеликій кількості жиру від бекону обсмажити скибочки батона до золотистої скоринки.
- Варені яйця та плавлений сир натерти, додати бекон, подрібнену зелень, гірчицю й майонез.
- Перемішати до густої консистенції, поперчити та за потреби посолити.
- Намастити суміш на підсмажений батон, прикрасити зеленню й одразу подавати, поки хліб залишається хрумким.
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