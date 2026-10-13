Бутерброди з беконом і яйцями: смачна намазка за 10 хвилин

Бутерброди з намазкою. Фото: smachnenke.com.ua.

Поєднання копченого бекону, ніжного сиру та яєць робить намазку насиченою й апетитною. Достатньо підрум’янити батон, змішати кілька інгредієнтів — і смачні бутерброди готові до подачі.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

сирокопчений бекон — 70–80 г;

варені яйця — 4 шт.;

плавлений сирок — ½–1 шт.;

зелена цибуля або кріп — до смаку;

гірчиця — ½–1 ч. л.;

майонез — до бажаної консистенції;

сіль і чорний мелений перець — до смаку;

батон — 8 скибочок.

Приготування намазки. Фото: smachnenke.com.ua

Спосіб приготування

Бекон підрум’янити на сухій сковороді, охолодити й нарізати. На невеликій кількості жиру від бекону обсмажити скибочки батона до золотистої скоринки. Варені яйця та плавлений сир натерти, додати бекон, подрібнену зелень, гірчицю й майонез. Перемішати до густої консистенції, поперчити та за потреби посолити. Намастити суміш на підсмажений батон, прикрасити зеленню й одразу подавати, поки хліб залишається хрумким.

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