Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЗаконБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Вкус Бюджетный паштет (намазка) из фасоли и плавленого сырка: рецепт

Бюджетный паштет (намазка) из фасоли и плавленого сырка: рецепт

Ua ru
16 ноября 2026 12:24
Фасолевый паштет с плавленым сыром: нежная домашняя паста по простому рецепту Фото: smachnenke.com.ua
Паштет из фасоли. Фото: smachnenke.com.ua

Такой паштет прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками и тостами. Приготовить его можно без лишних усилий с помощью обычного блендера.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Реклама

Вам понадобится:

  • отварная фасоль — 300 г;
  • лук — 1 шт.;
  • морковь — 1 шт.;
  • растительное масло — 3 ст. л.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • плавленый сыр — 150 г;
  • кориандр — ½ ч. л.;
  • яблочный уксус — ½ ч. л.;
  • соль — по вкусу.
рецепт намазки з квасолі
Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

  1. Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости.
  2. В чашу блендера выложить фасоль, овощи, плавленый сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус.
  3. Измельчить до однородной кремообразной консистенции, посолить и при необходимости добавить специи.
  4. Готовый паштет охладить и подавать с хлебом или гренками.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Читайте также:

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

бутерброд рецепт фасоль паштет
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации