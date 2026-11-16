Паштет из фасоли. Фото: smachnenke.com.ua

Такой паштет прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками и тостами. Приготовить его можно без лишних усилий с помощью обычного блендера.

Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

отварная фасоль — 300 г;

лук — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

растительное масло — 3 ст. л.;

чеснок — 2 зубчика;

плавленый сыр — 150 г;

кориандр — ½ ч. л.;

яблочный уксус — ½ ч. л.;

соль — по вкусу.

Бутерброды с пастой. Фото: smachnenke.com.ua

Способ приготовления

Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости. В чашу блендера выложить фасоль, овощи, плавленый сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус. Измельчить до однородной кремообразной консистенции, посолить и при необходимости добавить специи. Готовый паштет охладить и подавать с хлебом или гренками.

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