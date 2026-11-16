Бюджетный паштет (намазка) из фасоли и плавленого сырка: рецепт
Ua ru
16 ноября 2026 12:24
Фото: smachnenke.com.ua
Паштет из фасоли. Фото: smachnenke.com.ua
Такой паштет прекрасно сочетается со свежим или поджаренным хлебом, гренками и тостами. Приготовить его можно без лишних усилий с помощью обычного блендера.
Рецепт опубликовал сайт Smachnenke, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- отварная фасоль — 300 г;
- лук — 1 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- растительное масло — 3 ст. л.;
- чеснок — 2 зубчика;
- плавленый сыр — 150 г;
- кориандр — ½ ч. л.;
- яблочный уксус — ½ ч. л.;
- соль — по вкусу.
Способ приготовления
- Лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле до мягкости.
- В чашу блендера выложить фасоль, овощи, плавленый сыр, чеснок, кориандр и яблочный уксус.
- Измельчить до однородной кремообразной консистенции, посолить и при необходимости добавить специи.
- Готовый паштет охладить и подавать с хлебом или гренками.
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