Арабіка або робуста - яку каву вибрати і чим відрізняється.

Кава та зерна. Фото: Freepik

Арабіка і робуста — два основні види кави, які займають понад 98% світового виробництва. Вони значно різняться за низкою характеристик, включаючи смак, вміст кофеїну, умови вирощування та вартість.

Новини.LIVE розкажуть про відмінності між арабікою та робустою.

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Арабіка (Coffea arabica)

Арабіка має більш складний і витончений смак, який часто описується як солодкий, з нотами фруктів, ягід, квітів і горіхів. Кислотність арабіки також вища, що надає їй яскравості.

Вміст кофеїну в арабіці нижче — приблизно 0.8-1.4%. Зерна арабіки зазвичай більш овальні та плоскі, з вигнутою центральною борозенкою.

Кавові зерна. Фото: Freepik

Арабіка вирощується на великих висотах (від 600 до 2000 метрів над рівнем моря) в умовах м'якого клімату. Вона більш вимоглива до умов вирощування і схильна до захворювань.

Через складніший процес вирощування і високих смакових якостей арабіка зазвичай дорожча за робусту.

Арабіка вирощується переважно у Латинській Америці (Бразилія, Колумбія), Африці (Ефіопія, Кенія) та Азії (Індія, Індонезія).

Робуста (Coffea canephora)

Робуста має більш грубий і насичений смак, часто з гіркими, дерев'яними або земляними нотами. Кислотність робусти нижче, що робить її смак гладкішим, але іноді і різким.

Вміст кофеїну в робусті вищий — приблизно 1.7-2.7%. Це робить робусту більш бадьорою та стійкою до хвороб. Зерна робусти більш круглі та опуклі, з прямою центральною борозенкою.

Кава у чашках. Фото: Freepik

Робуста менш вимоглива до умов вирощування та може зростати на нижчих висотах (від 0 до 600 метрів над рівнем моря). Вона також більш стійка до шкідників та захворювань.

Робуста зазвичай дешевше за арабіку через простіші умови вирощування і високу врожайність.

Робуста вирощується в основному в Африці (Уганда, Кот-д'Івуар), Південно-Східній Азії (В'єтнам, Індонезія) та Бразилії.

Який сорт кави краще

Вибір між арабікою та робустою залежить від переваг у смаку та цілях вживання. Для любителів складних і вишуканих смаків: Арабіка зазвичай краще через свій багатий смаковий профіль і ароматність.

Для тих, хто шукає міцну і насичену каву: Робуста може бути найкращим вибором через більш високий вміст кофеїну та сильний смак.

Багато кавових сумішей (бленди) поєднують обидва сорти, щоб досягти оптимального балансу смаку, міцності та аромату. Наприклад, в еспресо часто додають робусту, щоб покращити кремоподібність і додати міцності напою.

Зрештою, який сорт кави краще — це суб'єктивне питання і залежить від особистих смакових уподобань кожної людини.

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