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Чим арабіка відрізняється від робусти і який сорт кави краще

14 червня 2024 21:45
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Яніна Томенко
Редактор
Арабіка або робуста - яку каву вибрати і чим відрізняється.
Кава та зерна. Фото: Freepik
10f2c043-8b60-48d6-66a1-97cbc3b45a00 - Яніна Томенко
Яніна Томенко
Редактор

Арабіка і робуста — два основні види кави, які займають понад 98% світового виробництва. Вони значно різняться за низкою характеристик, включаючи смак, вміст кофеїну, умови вирощування та вартість.

Новини.LIVE розкажуть про відмінності між арабікою та робустою.

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Арабіка (Coffea arabica)

Арабіка має більш складний і витончений смак, який часто описується як солодкий, з нотами фруктів, ягід, квітів і горіхів. Кислотність арабіки також вища, що надає їй яскравості.

Вміст кофеїну в арабіці нижче — приблизно 0.8-1.4%. Зерна арабіки зазвичай більш овальні та плоскі, з вигнутою центральною борозенкою.

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Кавові зерна. Фото: Freepik

Арабіка вирощується на великих висотах (від 600 до 2000 метрів над рівнем моря) в умовах м'якого клімату. Вона більш вимоглива до умов вирощування і схильна до захворювань.

Через складніший процес вирощування і високих смакових якостей арабіка зазвичай дорожча за робусту.

Арабіка вирощується переважно у Латинській Америці (Бразилія, Колумбія), Африці (Ефіопія, Кенія) та Азії (Індія, Індонезія).

Робуста (Coffea canephora)

Робуста має більш грубий і насичений смак, часто з гіркими, дерев'яними або земляними нотами. Кислотність робусти нижче, що робить її смак гладкішим, але іноді і різким.

Вміст кофеїну в робусті вищий — приблизно 1.7-2.7%. Це робить робусту більш бадьорою та стійкою до хвороб. Зерна робусти більш круглі та опуклі, з прямою центральною борозенкою.

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Кава у чашках. Фото: Freepik

Робуста менш вимоглива до умов вирощування та може зростати на нижчих висотах (від 0 до 600 метрів над рівнем моря). Вона також більш стійка до шкідників та захворювань.

Робуста зазвичай дешевше за арабіку через простіші умови вирощування і високу врожайність.

Робуста вирощується в основному в Африці (Уганда, Кот-д'Івуар), Південно-Східній Азії (В'єтнам, Індонезія) та Бразилії.

Який сорт кави краще

Вибір між арабікою та робустою залежить від переваг у смаку та цілях вживання. Для любителів складних і вишуканих смаків: Арабіка зазвичай краще через свій багатий смаковий профіль і ароматність.

Для тих, хто шукає міцну і насичену каву: Робуста може бути найкращим вибором через більш високий вміст кофеїну та сильний смак.

Багато кавових сумішей (бленди) поєднують обидва сорти, щоб досягти оптимального балансу смаку, міцності та аромату. Наприклад, в еспресо часто додають робусту, щоб покращити кремоподібність і додати міцності напою.

Зрештою, який сорт кави краще — це суб'єктивне питання і залежить від особистих смакових уподобань кожної людини.

Нагадаємо, ми писали про те, яку користь здоров'ю людини має цикорій.

Раніше ми розповідали, чому вживати каву на голодний шлунок шкідливо для здоров'я.

Також ми повідомляли про те, як правильно вживати каву, щоб продовжити своє життя.

їжа
кава
напій
лайфхаки
кофеїн

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