Арабика или робуста — какой кофе выбрать и чем отличается.

Кофе и зерна. Фото: Freepik

Арабика и робуста — два основных вида кофе, которые занимают более 98% мирового производства. Они значительно различаются по ряду характеристик, включая вкус, содержание кофеина, условия выращивания и стоимость.

Новини.LIVE расскажут про отличия между арабикой и робустой.

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Арабика (Coffea arabica)

Арабика имеет более сложный и утонченный вкус, часто описываемый как сладкий, с нотами фруктов, ягод, цветов и орехов. Кислотность арабики также выше, что придает ей яркость.

Содержание кофеина в арабике ниже — примерно 0.8-1.4%. Зерна арабики обычно более овальные и плоские, с изогнутой центральной бороздкой.

Кофейные зерна. Фото: Freepik

Выращивание: Арабика выращивается на больших высотах (от 600 до 2000 метров над уровнем моря) в условиях мягкого климата. Она более требовательна к условиям выращивания и подвержена заболеваниям.

Из-за более сложного процесса выращивания и высоких вкусовых качеств арабика обычно дороже робусты.

Основные регионы выращивания

Арабика выращивается преимущественно в Латинской Америке (Бразилия, Колумбия), Африке (Эфиопия, Кения) и Азии (Индия, Индонезия).

Робуста (Coffea canephora)

Робуста имеет более грубый и насыщенный вкус, часто с горькими, древесными или землистыми нотами. Кислотность робусты ниже, что делает ее вкус более гладким, но иногда и резким.

Содержание кофеина в робусте выше — примерно 1.7-2.7%. Это делает робусту более бодрящей и устойчивой к болезням. Зерна робусты более круглые и выпуклые, с прямой центральной бороздкой.

Кофе в чашках. Фото: Freepik

Робуста менее требовательна к условиям выращивания и может расти на более низких высотах (от 0 до 600 метров над уровнем моря). Она также более устойчива к вредителям и заболеваниям.

Робуста обычно дешевле арабики из-за более простых условий выращивания и высокой урожайности.

Робуста выращивается в основном в Африке (Уганда, Кот-д'Ивуар), Юго-Восточной Азии (Вьетнам, Индонезия) и Бразилии.

Какой сорт кофе лучше

Выбор между арабикой и робустой зависит от предпочтений в вкусе и целях употребления. Для любителей сложных и изысканных вкусов: Арабика обычно предпочтительнее из-за своего богатого вкусового профиля и ароматности.

Для тех, кто ищет крепкий и насыщенный кофе: Робуста может быть лучшим выбором из-за более высокого содержания кофеина и сильного вкуса.

Многие кофейные смеси (бленды) сочетают оба сорта, чтобы добиться оптимального баланса вкуса, крепости и аромата. Например, в эспрессо часто добавляют робусту, чтобы улучшить кремообразность и добавить крепости напитку.

В конечном итоге, какой сорт кофе лучше — это субъективный вопрос и зависит от личных вкусовых предпочтений каждого человека.

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