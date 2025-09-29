Чудо булочки із сиру — рецепт ніжної випічки, яка довго не черствіє

"Чудо булочки" із сиру, які не черствіють днями — рецепт
Чудо булочки із сиру — це випічка, яка здивує своєю простотою й смаком. Вони виходять ніжнішими за круасани, ароматні й дуже м’які. Найприємніше, що навіть через кілька днів булочки залишаються свіжими, тож їх можна спекти заздалегідь для сніданків усієї родини.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- сир — 480 г;
- яйця — 3 шт.;
- сметана — 2,5 ст. л.;
- цукор — 50 г;
- ванілін — дрібка;
- сіль — дрібка;
- олія — 4 ст. л.;
- борошно — 480 г;
- розпушувач — 2 ч. л.;
- шоколад — 50 г.
Спосіб приготування
Сир змішати з яйцями, сметаною, цукром, ваніліном і сіллю, додати олію. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке еластичне тісто. Подрібнити шоколад і вмішати його у тісто.
Сформувати невеликі кульки й викласти їх на деко, застелене пергаментом.
Випікати при 180 °C близько 25–30 хвилин, доки булочки не підрум’яняться.
Готові булочки посипати цукровою пудрою. Вони залишаються ніжними й м’якими навіть кілька днів, зберігаючи свіжість і приємний смак.
