Чудо булочки із сиру — рецепт ніжної випічки, яка довго не черствіє

Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Чудо булочки із сиру — це випічка, яка здивує своєю простотою й смаком. Вони виходять ніжнішими за круасани, ароматні й дуже м’які. Найприємніше, що навіть через кілька днів булочки залишаються свіжими, тож їх можна спекти заздалегідь для сніданків усієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

сир — 480 г;

яйця — 3 шт.;

сметана — 2,5 ст. л.;

цукор — 50 г;

ванілін — дрібка;

сіль — дрібка;

олія — 4 ст. л.;

борошно — 480 г;

розпушувач — 2 ч. л.;

шоколад — 50 г.

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцями, сметаною, цукром, ваніліном і сіллю, додати олію. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке еластичне тісто. Подрібнити шоколад і вмішати його у тісто.

Тісто та шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати невеликі кульки й викласти їх на деко, застелене пергаментом.

Булочки на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C близько 25–30 хвилин, доки булочки не підрум’яняться.

Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові булочки посипати цукровою пудрою. Вони залишаються ніжними й м’якими навіть кілька днів, зберігаючи свіжість і приємний смак.

