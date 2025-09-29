Відео
Україна
Головна Смак "Чудо булочки" із сиру, які не черствіють днями — рецепт

"Чудо булочки" із сиру, які не черствіють днями — рецепт

Ua ru
Дата публікації: 29 вересня 2025 05:04
Чудо булочки із сиру — рецепт ніжної випічки, яка довго не черствіє
Сирні булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Чудо булочки із сиру — це випічка, яка здивує своєю простотою й смаком. Вони виходять ніжнішими за круасани, ароматні й дуже м’які. Найприємніше, що навіть через кілька днів булочки залишаються свіжими, тож їх можна спекти заздалегідь для сніданків усієї родини.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • сир — 480 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • сметана — 2,5 ст. л.;
  • цукор — 50 г;
  • ванілін — дрібка;
  • сіль — дрібка;
  • олія — 4 ст. л.;
  • борошно — 480 г;
  • розпушувач — 2 ч. л.;
  • шоколад — 50 г.

Спосіб приготування

Сир змішати з яйцями, сметаною, цукром, ваніліном і сіллю, додати олію. Всипати просіяне борошно з розпушувачем і замісити м’яке еластичне тісто. Подрібнити шоколад і вмішати його у тісто.

рецепт булочок
Тісто та шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Сформувати невеликі кульки й викласти їх на деко, застелене пергаментом.

рецепт сирних булок
Булочки на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Випікати при 180 °C близько 25–30 хвилин, доки булочки не підрум’яняться.

рецепт сирних булок на сніданок
Готові булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Готові булочки посипати цукровою пудрою. Вони залишаються ніжними й м’якими навіть кілька днів, зберігаючи свіжість і приємний смак.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
