Чудо булочки из творога — рецепт нежной выпечки, которая долго не черствеет

Сырные булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Чудо булочки из творога — это выпечка, которая удивит своей простотой и вкусом. Они получаются нежнее круассанов, ароматные и очень мягкие. Самое приятное, что даже через несколько дней булочки остаются свежими, поэтому их можно испечь заранее для завтраков всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

творог — 480 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 2,5 ст. л.;

сахар — 50 г;

ванилин — щепотка;

соль — щепотка;

масло — 4 ст. л.;

мука — 480 г;

разрыхлитель — 2 ч. л.;

шоколад — 50 г.

Способ приготовления

Творог смешать с яйцами, сметаной, сахаром, ванилином и солью, добавить масло. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое эластичное тесто. Измельчить шоколад и вмешать его в тесто.

Тесто и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

Булочки на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C около 25-30 минут, пока булочки не подрумянятся.

Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые булочки посыпать сахарной пудрой. Они остаются нежными и мягкими даже несколько дней, сохраняя свежесть и приятный вкус.

