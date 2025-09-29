Чудо булочки из творога — рецепт нежной выпечки, которая долго не черствеет

"Чудо булочки" из творога, которые не черствеют днями — рецепт
Чудо булочки из творога — это выпечка, которая удивит своей простотой и вкусом. Они получаются нежнее круассанов, ароматные и очень мягкие. Самое приятное, что даже через несколько дней булочки остаются свежими, поэтому их можно испечь заранее для завтраков всей семьи.
Вам понадобится:
- творог — 480 г;
- яйца — 3 шт.;
- сметана — 2,5 ст. л.;
- сахар — 50 г;
- ванилин — щепотка;
- соль — щепотка;
- масло — 4 ст. л.;
- мука — 480 г;
- разрыхлитель — 2 ч. л.;
- шоколад — 50 г.
Способ приготовления
Творог смешать с яйцами, сметаной, сахаром, ванилином и солью, добавить масло. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое эластичное тесто. Измельчить шоколад и вмешать его в тесто.
Сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.
Выпекать при 180 °C около 25-30 минут, пока булочки не подрумянятся.
Готовые булочки посыпать сахарной пудрой. Они остаются нежными и мягкими даже несколько дней, сохраняя свежесть и приятный вкус.
