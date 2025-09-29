Видео
Главная Вкус "Чудо булочки" из творога, которые не черствеют днями — рецепт

Ua ru
Дата публикации 29 сентября 2025 05:04
Чудо булочки из творога — рецепт нежной выпечки, которая долго не черствеет
Сырные булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Чудо булочки из творога — это выпечка, которая удивит своей простотой и вкусом. Они получаются нежнее круассанов, ароматные и очень мягкие. Самое приятное, что даже через несколько дней булочки остаются свежими, поэтому их можно испечь заранее для завтраков всей семьи.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • творог — 480 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 2,5 ст. л.;
  • сахар — 50 г;
  • ванилин — щепотка;
  • соль — щепотка;
  • масло — 4 ст. л.;
  • мука — 480 г;
  • разрыхлитель — 2 ч. л.;
  • шоколад — 50 г.

Способ приготовления

Творог смешать с яйцами, сметаной, сахаром, ванилином и солью, добавить масло. Всыпать просеянную муку с разрыхлителем и замесить мягкое эластичное тесто. Измельчить шоколад и вмешать его в тесто.

рецепт булочок
Тесто и шоколад. Фото: smachnenke.com.ua

Сформировать небольшие шарики и выложить их на противень, застеленный пергаментом.

рецепт сирних булок
Булочки на деко. Фото: smachnenke.com.ua

Выпекать при 180 °C около 25-30 минут, пока булочки не подрумянятся.

рецепт сирних булок на сніданок
Готовые булочки. Фото: smachnenke.com.ua

Готовые булочки посыпать сахарной пудрой. Они остаются нежными и мягкими даже несколько дней, сохраняя свежесть и приятный вкус.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

рецепт творог булочки идея для завтрака тесто
Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
