Горохові пампушки з часником до борщу — рецепт домашньої випічки

Пампушки з гороховою начинкою та часником. Фото: скриншот

Пампушки з часником та гороховою начинкою або горохляники — ідеальна випічка для гарячого українського борщу. Хрумкі, золотисті та з апетитною начинкою. Приготуйте їх, щоб червоний борщ смакував вам ще більше.

Рецептом поділились на YouTube-каналі "Кухня як релакс".

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Для приготування вам знадобиться:

На тісто:

320 г молока;

25 г пресованих дріжджів;

1 яйце;

1 ст. л. цукру;

60 г вершкового масла;

1 ч. л. солі;

550 г борошна.

На горохову начинку:

1 склянка гороху (попередньо відварити);

сіль за смаком;

подрібнена зелень;

1 ст. л. рафінованої олії;

прованські трави.

Для змащування пампушок та для начинки:

2 зубки часнику;

молоді зелені часникові стебла;

дрібка солі;

оливкова олія;

зелень петрушки та кропу.

Спосіб приготування

У великій мисці змішайте всі інгредієнти для тіста, окрім олії. Замісіть його так, щоб воно не прилипало до рук. Викладіть тісто на злегка притрушену борошном поверхню та замісіть ще до еластичної консистенції. Перекладіть тісто у щедро змащену соняшниковою олією поверхню, накрийте кухонним рушником та поставте в тепле місце, де нема протягів, на годину. Тісто має вирости вдвічі.

Тим часом подрібніть зелень — для цього використайте петрушку, кріп та зелень часнику, якщо є.

Подрібнення зелені. Фото: скриншот

Відварений горох перемеліть в пюре та додайте туди одну частину зелені, а іншу залишіть. Посоліть пюре, додайте 1 столову ложку олії, а також улюблені приправи.

Горохова начинка і зелень. Фото: скриншот

Тим часом за годину тісто вже має бути готовим. Викладіть його на присипану борошном поверхню. По текстурі тісто може бути трохи рідкуватим, не домішуйте до нього зайве борошно, візьміть олію, змастіть руки і таким чином вам буде легше працювати з тістом.

Тісто на пампушки. Фото: скриншот

Розподіліть тісто на рівномірні частини, зробіть з них кульки, розплющте, додайте в центр трохи начинки та защипніть тісто.

Начинка в горохляники. Фото: скриншот

Викладіть на змащену форму олією чи маслом. Горохляники зверху змастіть молоком, щоб пампушки були високими, пухкими та ніжними. Випікайте 40 хвилин при температурі 180 °C.

Змащування горохляників молоком. Фото: скриншот

Тим часом приготуйте соус для змащування горохляників — у ступі перемеліть решту зелені так, щоб вона пустила сік. Можна додатково додати 1-2 зубчики часнику за бажанням. Додати до почавленої зелені олію та сіль, але не у великій кількості. Пам'ятайте, що тісто та начинка теж солені.

Підготування зелені для соусу. Фото: скриншот

Змастіть горохляники соусом та подавайте до столу.

Готові пампушки. Фото: скриншот

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