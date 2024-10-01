Гороховые пончики с чесноком к борщу - рецепт домашней выпечки

Пышки с гороховой начинкой и чесноком. Фото: скриншот

Пышки с чесноком и гороховой начинкой или горохляники — идеальная выпечка для горячего украинского борща. Хрустящие, золотистые и с аппетитной начинкой. Приготовьте их, чтобы красный борщ понравился вам еще больше.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня как релакс".

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Для приготовления вам понадобится:

На тесто:

320 г молока;

25 г прессованных дрожжей;

1 яйцо;

1 ст. л. сахара;

60 г сливочного масла;

1 ч. л. соли;

550 г муки.

На гороховую начинку:

1 стакан гороха (предварительно отварить);

соль по вкусу;

измельченная зелень;

1 ст. л. рафинированного масла;

прованские травы.

Для смазывания пончиков и для начинки:

2 зубка чеснока;

молодые зеленые чесночные стебли;

щепотка соли;

оливковое масло;

зелень петрушки и укропа.

Способ приготовления

В большой миске смешайте все ингредиенты для теста, кроме растительного масла. Замесите его так, чтобы оно не прилипало к рукам. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и замесите еще до эластичной консистенции. Переложите тесто в щедро смазанную подсолнечным маслом поверхность, накройте кухонным полотенцем и поставьте в теплое место, где нет сквозняков, на час. Тесто должно вырасти вдвое.

А пока измельчите зелень – для этого используйте петрушку, укроп и зелень чеснока, если есть.

Измельчение зелени. Фото: скриншот

Отваренный горох перемелите в пюре и добавьте туда одну часть зелени, а другую оставьте. Посолите пюре, добавьте 1 столовую ложку растительного масла, а также любимые приправы.

Гороховая начинка и зелень. Фото: скриншот

Между тем через час тесто уже должно быть готовым. Выложите его на присыпанную мукой поверхность. По текстуре тесто может быть немного редким, не примешивайте к нему лишнюю муку, возьмите масло, смажьте руки и таким образом вам будет легче работать с тестом.

Тесто на пампушки. Фото: скриншот

Распределите тесто на равномерные части, сделайте из них шарики, примните, добавьте в центр немного начинки и защипните тесто.

Начинка в горохниках. Фото: скриншот

Выложите на смазанную форму растительным маслом или сливочным маслом. Горохляники сверху смажьте молоком, чтобы пышки были высокими, рыхлыми и нежными. Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Смазывание горохляников молоком. Фото: скриншот

Тем временем приготовьте соус для смазывания пампушек с гороховой начинкой – в ступе перемелите оставшуюся зелень так, чтобы она пустила сок. Можно дополнительно добавить 1-2 зубчика чеснока по желанию. Добавить в начавшуюся зелень масло и соль, но не в большом количестве. Помните, что тесто и начинка тоже соленые.

Подготовка зелени для соуса. Фото: скриншот

Смажьте соусом горохляники и подавайте к столу.

Готовые пончики. Фото: скриншот

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