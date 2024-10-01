Гороховые пончики с чесноком к борщу - рецепт домашней выпечки

К борщу именно то, что нужно — украинский рецепт горохляников с чесноком
Пышки с чесноком и гороховой начинкой или горохляники — идеальная выпечка для горячего украинского борща. Хрустящие, золотистые и с аппетитной начинкой. Приготовьте их, чтобы красный борщ понравился вам еще больше.
Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня как релакс".
Для приготовления вам понадобится:
На тесто:
- 320 г молока;
- 25 г прессованных дрожжей;
- 1 яйцо;
- 1 ст. л. сахара;
- 60 г сливочного масла;
- 1 ч. л. соли;
- 550 г муки.
На гороховую начинку:
- 1 стакан гороха (предварительно отварить);
- соль по вкусу;
- измельченная зелень;
- 1 ст. л. рафинированного масла;
- прованские травы.
Для смазывания пончиков и для начинки:
- 2 зубка чеснока;
- молодые зеленые чесночные стебли;
- щепотка соли;
- оливковое масло;
- зелень петрушки и укропа.
Способ приготовления
В большой миске смешайте все ингредиенты для теста, кроме растительного масла. Замесите его так, чтобы оно не прилипало к рукам. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и замесите еще до эластичной консистенции. Переложите тесто в щедро смазанную подсолнечным маслом поверхность, накройте кухонным полотенцем и поставьте в теплое место, где нет сквозняков, на час. Тесто должно вырасти вдвое.
А пока измельчите зелень – для этого используйте петрушку, укроп и зелень чеснока, если есть.
Отваренный горох перемелите в пюре и добавьте туда одну часть зелени, а другую оставьте. Посолите пюре, добавьте 1 столовую ложку растительного масла, а также любимые приправы.
Между тем через час тесто уже должно быть готовым. Выложите его на присыпанную мукой поверхность. По текстуре тесто может быть немного редким, не примешивайте к нему лишнюю муку, возьмите масло, смажьте руки и таким образом вам будет легче работать с тестом.
Распределите тесто на равномерные части, сделайте из них шарики, примните, добавьте в центр немного начинки и защипните тесто.
Выложите на смазанную форму растительным маслом или сливочным маслом. Горохляники сверху смажьте молоком, чтобы пышки были высокими, рыхлыми и нежными. Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.
Тем временем приготовьте соус для смазывания пампушек с гороховой начинкой – в ступе перемелите оставшуюся зелень так, чтобы она пустила сок. Можно дополнительно добавить 1-2 зубчика чеснока по желанию. Добавить в начавшуюся зелень масло и соль, но не в большом количестве. Помните, что тесто и начинка тоже соленые.
Смажьте соусом горохляники и подавайте к столу.
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