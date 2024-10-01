Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow К борщу именно то, что нужно — украинский рецепт горохляников с чесноком arrow

К борщу именно то, что нужно — украинский рецепт горохляников с чесноком

1 октября 2024 05:47
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Гороховые пончики с чесноком к борщу - рецепт домашней выпечки
Пышки с гороховой начинкой и чесноком. Фото: скриншот
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Пышки с чесноком и гороховой начинкой или горохляники — идеальная выпечка для горячего украинского борща. Хрустящие, золотистые и с аппетитной начинкой. Приготовьте их, чтобы красный борщ понравился вам еще больше.

Рецептом поделились на YouTube-канале "Кухня как релакс".

Читайте также:

Для приготовления вам понадобится:

На тесто:

  • 320 г молока;
  • 25 г прессованных дрожжей;
  • 1 яйцо;
  • 1 ст. л. сахара;
  • 60 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. соли;
  • 550 г муки.

На гороховую начинку:

  • 1 стакан гороха (предварительно отварить);
  • соль по вкусу;
  • измельченная зелень;
  • 1 ст. л. рафинированного масла;
  • прованские травы.

Для смазывания пончиков и для начинки:

  • 2 зубка чеснока;
  • молодые зеленые чесночные стебли;
  • щепотка соли;
  • оливковое масло;
  • зелень петрушки и укропа.

Способ приготовления

В большой миске смешайте все ингредиенты для теста, кроме растительного масла. Замесите его так, чтобы оно не прилипало к рукам. Выложите тесто на слегка присыпанную мукой поверхность и замесите еще до эластичной консистенции. Переложите тесто в щедро смазанную подсолнечным маслом поверхность, накройте кухонным полотенцем и поставьте в теплое место, где нет сквозняков, на час. Тесто должно вырасти вдвое.

А пока измельчите зелень – для этого используйте петрушку, укроп и зелень чеснока, если есть.

Пышки под борщ
Измельчение зелени. Фото: скриншот

Отваренный горох перемелите в пюре и добавьте туда одну часть зелени, а другую оставьте. Посолите пюре, добавьте 1 столовую ложку растительного масла, а также любимые приправы.

Как приготовить пончики с горохом?
Гороховая начинка и зелень. Фото: скриншот

Между тем через час тесто уже должно быть готовым. Выложите его на присыпанную мукой поверхность. По текстуре тесто может быть немного редким, не примешивайте к нему лишнюю муку, возьмите масло, смажьте руки и таким образом вам будет легче работать с тестом.

Тесто на пончики.
Тесто на пампушки. Фото: скриншот

Распределите тесто на равномерные части, сделайте из них шарики, примните, добавьте в центр немного начинки и защипните тесто.

Горохляники
Начинка в горохниках. Фото: скриншот

Выложите на смазанную форму растительным маслом или сливочным маслом. Горохляники сверху смажьте молоком, чтобы пышки были высокими, рыхлыми и нежными. Выпекайте 40 минут при температуре 180 °C.

Вкусные пончики к борщу
Смазывание горохляников молоком. Фото: скриншот

Тем временем приготовьте соус для смазывания пампушек с гороховой начинкой – в ступе перемелите оставшуюся зелень так, чтобы она пустила сок. Можно дополнительно добавить 1-2 зубчика чеснока по желанию. Добавить в начавшуюся зелень масло и соль, но не в большом количестве. Помните, что тесто и начинка тоже соленые.

Как приготовить масло с зеленью и чесноком?
Подготовка зелени для соуса. Фото: скриншот

Смажьте соусом горохляники и подавайте к столу.

Пампушки с гороховой начинкой рецепт
Готовые пончики. Фото: скриншот

Раньше мы писали рецепт вкуснейшей борщевой заправки на зиму — экономит время каждой хозяйки.

А еще мы объясняли, какой ингредиент лучше не класть в борщ, иначе испортите блюдо.

Также украинские защитники показали рецепт "сильного" борща, который готовят на фронте.

рецепты борщ выпечка Украинская кухня тесто пампушки

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине выросли цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:30 Какие полномочия имеют ТЦК при мобилизации — расширенный список

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:22 В ООН рассказали, сколько денег потратили на украинцев за время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:18 В Израиле заявляют, что долговременной оккупации Ливана не будет, — CNN

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

06:10 Одиноким пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — как оформить надбавку с 1 октября

06:03 Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры

06:01 Ощадбанк полгода не начисляет компенсацию за услуги ЖКХ — детали жалобы

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

06:30 В Украине выросли цены на сою — сколько стоит 1 тонна зерна в октябре

06:30 Какие полномочия имеют ТЦК при мобилизации — расширенный список

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:22 В ООН рассказали, сколько денег потратили на украинцев за время войны

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:18 В Израиле заявляют, что долговременной оккупации Ливана не будет, — CNN

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

06:10 Одиноким пенсионерам доплатят 1 тыс. грн — как оформить надбавку с 1 октября

06:03 Как будет на украинском фраза "утро вечера мудренее" — примеры

06:01 Ощадбанк полгода не начисляет компенсацию за услуги ЖКХ — детали жалобы

06:40 Цены на латунь в октябре — сколько в Украине стоит 1 кг цветных металлов

Новость с фото

06:29 Юридические фирмы взвинтили цены на услуги, связанные с ТЦК — что сколько стоит

06:15 От плена до международных площадок — интервью с защитником Азовстали

30 сентября 2024

15:57 Повышение налогов и повестки по почте — что изменится для украинцев с 1 октября

14:57 Руки прочь от Пушкина — одесситы вышли на митинг под ОВА

Новость с фото

06:24 Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

06:03 Крепость Павлоград — маленький город стал хабом во время эвакуации из Покровска

27 сентября 2024
Новость с видео

21:00 Смертельные аттракционы — как обезопасить себя во время экстрим-развлечений

Эксклюзив

18:54 Еле выживаем — одесситы о возможном повышении зарплат ТОП чиновников

11:01 Всемирный день сердца — что портит здоровье украинцев и как его сохранить

Text

23:41 Южанина объяснила, почему в Украине важна смена власти сейчас

Text

23:25 Депутат Киевсовета назвал причину затягивания строительства метро на Виноградарь

Text

23:14 В год от 11-12 млрд — в КГС объяснили, где власти берут средства на киевское метро

Text

19:56 В ВСУ заявили, что система подготовки мобилизованных не реформирована со времен СССР

Text

17:50 Ядерные угрозы Путина и заявления ОП об ударах вглубь России — эфир Вечір.LIVE

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025 - 80x80

Больше налогов, урезание "социалки" и доллар по 45 — анализируем бюджет 2025

Text

16:58 Омельченко спрогнозировал ситуацию со светом в Украине осенью

Text

15:51 Нардеп назвал два условия, при которых в 2025 году могут состояться выборы

Text

13:43 Нардеп объяснил, что означает документ ЦИК о проверке избирательных участков

Text

13:00 Секретный план победы и новые заявления Кремля о ядерном оружии — эфир День.LIVE

Text

12:34 Нардеп прокомментировал слухи об отставке Буданова, Умерова и Федорова

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:38 В Раде назвали сумму, которую будут платить мужчины для бронирования от мобилизации

24 сентября 2024

11:58 В Украине изменят правила мобилизации для двух возрастных категорий

Новость с видео

02:30 Кто из мужчин получит повестки Укрпочтой в первую очередь — три категории

06:10 Индексация пенсий в 2025 году — известны некоторые детали перерасчета

23 сентября 2024

03:20 Торт без выпечки на любой праздник за 10 минут — просто и вкусно

22 сентября 2024

12:52 Выплаты военнослужащим — на какую сумму отпускных можно рассчитывать

21 сентября 2024

06:30 Новые правила мобилизации — какое имущество не могут забрать у уклонистов

22 сентября 2024

06:10 Повышение пенсии — кто сможет получить надбавки этой осенью

18 сентября 2024

06:45 Ошибаются 52% водителей — какой автомобиль нарушает правило на круговом перекрестке

24 сентября 2024

20:00 Три законных причины для отказа от повестки ТЦК