Домашні булочки — бюджетний рецепт із картопляною начинкою

Домашні булочки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Домашні булочки з картоплею — це ніжне, повітряне тісто та ароматна начинка, яка робить випічку неймовірно смачною. Простий рецепт із доступних продуктів, а результат перевершить усі очікування.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.

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Вам знадобиться:

борошно — 650–700 г;

відвар картоплі — 350 мл.;

свіжі дріжджі — 15 г (або сухі — 5 г);

цукор — 1 ст. л.;

сіль — 0,5 ч. л.;

олія — 50 мл.

Для начинки:

картопля — 800 г;

цибуля — 1 шт.;

вершкове масло — 40–50 г;

зелень, сіль та перець — за смаком.

Спосіб приготування

У теплому картопляному відварі розчинити дріжджі, додати цукор, сіль та олію. Поступово всипати просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити у теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно піднялося.

Картопля та цибуля. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Картоплю очистити, відварити до готовності та розім’яти в пюре. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору та змішати з картопляним пюре. Додати сіль, перець, подрібнену зелень і добре перемішати.

Картопляна начинка. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Тісто розкачати у великий прямокутник, рівномірно розподілити картопляну начинку по всій поверхні. Акуратно скрутити у щільний рулет, нарізати його на порційні шматочки завтовшки 3–4 см. Викласти булочки у форму для випікання, залишаючи трохи місця між ними.

Приготування тіста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Накрити рушником і дати підійти ще 15–20 хвилин. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин, поки булочки не стануть золотистими.

Приготування булочок. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Готові булочки можна змастити вершковим маслом для ще більш ніжного смаку.

Булочки з начинкою. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Подавайте теплими, щоб насолодитися їхньою ніжною структурою та ароматною начинкою.

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