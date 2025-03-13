Домашні булочки — бюджетний рецепт із картопляною начинкою

Домашні булочки — бюджетний рецепт з картопляною начинкою
Домашні булочки з картоплею — це ніжне, повітряне тісто та ароматна начинка, яка робить випічку неймовірно смачною. Простий рецепт із доступних продуктів, а результат перевершить усі очікування.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Кулінарні рецепти від Надії.
Вам знадобиться:
- борошно — 650–700 г;
- відвар картоплі — 350 мл.;
- свіжі дріжджі — 15 г (або сухі — 5 г);
- цукор — 1 ст. л.;
- сіль — 0,5 ч. л.;
- олія — 50 мл.
Для начинки:
- картопля — 800 г;
- цибуля — 1 шт.;
- вершкове масло — 40–50 г;
- зелень, сіль та перець — за смаком.
Спосіб приготування
У теплому картопляному відварі розчинити дріжджі, додати цукор, сіль та олію. Поступово всипати просіяне борошно, замісити м’яке, еластичне тісто. Накрити рушником і залишити у теплому місці приблизно на 1 годину, щоб воно піднялося.
Картоплю очистити, відварити до готовності та розім’яти в пюре. Цибулю дрібно нарізати, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору та змішати з картопляним пюре. Додати сіль, перець, подрібнену зелень і добре перемішати.
Тісто розкачати у великий прямокутник, рівномірно розподілити картопляну начинку по всій поверхні. Акуратно скрутити у щільний рулет, нарізати його на порційні шматочки завтовшки 3–4 см. Викласти булочки у форму для випікання, залишаючи трохи місця між ними.
Накрити рушником і дати підійти ще 15–20 хвилин. Випікати у розігрітій до 180 °C духовці 25–30 хвилин, поки булочки не стануть золотистими.
Готові булочки можна змастити вершковим маслом для ще більш ніжного смаку.
Подавайте теплими, щоб насолодитися їхньою ніжною структурою та ароматною начинкою.
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