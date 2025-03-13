Домашние булочки — бюджетный рецепт с картофельной начинкой

Домашние булочки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Домашние булочки с картошкой — это нежное, воздушное тесто и ароматная начинка, которая делает выпечку невероятно вкусной. Простой рецепт из доступных продуктов, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

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Вам понадобится:

мука — 650-700 г;

отвар картофеля — 350 мл.;

свежие дрожжи — 15 г (или сухие 5 г);

сахар — 1 ст. л.;

соль — 0,5 ч. л.;

растительное масло — 50 мл.

Для начинки:

картофель — 800 г;

лук репчатый — 1 шт;

сливочное масло — 40-50 г;

зелень, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

В теплом картофельном отваре растворить дрожжи, добавить сахар, соль и масло. Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось.

Картофель и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Картофель очистить, отварить до готовности и размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета и смешать с картофельным пюре. Добавить соль, перец, измельченную зелень и хорошо перемешать.

Картофельная начинка. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Тесто раскатать в большой прямоугольник, равномерно распределить картофельную начинку по всей поверхности. Аккуратно свернуть в плотный рулет, нарезать его на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложить булочки в форму для выпекания, оставляя немного места между ними.

Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Накрыть полотенцем и дать подойти еще 15-20 минут. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока булочки не станут золотистыми.

Приготовление булочек. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Готовые булочки можно смазать сливочным маслом для еще более нежного вкуса.

Булочки с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Подавайте теплыми, чтобы насладиться их нежной структурой и ароматной начинкой.

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