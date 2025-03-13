Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Вкус arrow Домашние булочки — бюджетный рецепт с картофельной начинкой arrow

Домашние булочки — бюджетный рецепт с картофельной начинкой

13 марта 2025 04:46
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор
Домашние булочки — бюджетный рецепт с картофельной начинкой
Домашние булочки. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes
Елена Попова - Редактор
Елена Попова
Редактор

Домашние булочки с картошкой — это нежное, воздушное тесто и ароматная начинка, которая делает выпечку невероятно вкусной. Простой рецепт из доступных продуктов, а результат превзойдет все ожидания.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.

Читайте также:

Вам понадобится:

  • мука — 650-700 г;
  • отвар картофеля — 350 мл.;
  • свежие дрожжи — 15 г (или сухие 5 г);
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • растительное масло — 50 мл.

Для начинки:

  • картофель — 800 г;
  • лук репчатый — 1 шт;
  • сливочное масло — 40-50 г;
  • зелень, соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления

В теплом картофельном отваре растворить дрожжи, добавить сахар, соль и масло. Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось.

як приготувати булочки з картопляною начинкою
Картофель и лук. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Картофель очистить, отварить до готовности и размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета и смешать с картофельным пюре. Добавить соль, перец, измельченную зелень и хорошо перемешать.

ароматні булочки з картопляною начинкою
Картофельная начинка. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Тесто раскатать в большой прямоугольник, равномерно распределить картофельную начинку по всей поверхности. Аккуратно свернуть в плотный рулет, нарезать его на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложить булочки в форму для выпекания, оставляя немного места между ними.

домашні булочки з картопляною начинкою
Приготовление теста. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Накрыть полотенцем и дать подойти еще 15-20 минут. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока булочки не станут золотистыми.

смачні булочки з картопляною начинкою
Приготовление булочек. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Готовые булочки можно смазать сливочным маслом для еще более нежного вкуса.

булочки з картопляною начинкою
Булочки с начинкой. Фото: Скриншот YouTube @Nadia_recipes

Подавайте теплыми, чтобы насладиться их нежной структурой и ароматной начинкой.

Ранее мы писали рецепт сочных котлет из детства по рецепту бабушки.

Еще мы рассказывали, как приготовить котлеты в духовке — простой рецепт.

Также советуем ознакомиться с идеальным рецептом хрустящих, но сочных котлет.

рецепт Украинская кухня булочки тесто пампушки
Реклама
Реклама
Реклама