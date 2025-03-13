Домашние булочки — бюджетный рецепт с картофельной начинкой
Домашние булочки с картошкой — это нежное, воздушное тесто и ароматная начинка, которая делает выпечку невероятно вкусной. Простой рецепт из доступных продуктов, а результат превзойдет все ожидания.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Кулинарные рецепты от Надежды.
Вам понадобится:
- мука — 650-700 г;
- отвар картофеля — 350 мл.;
- свежие дрожжи — 15 г (или сухие 5 г);
- сахар — 1 ст. л.;
- соль — 0,5 ч. л.;
- растительное масло — 50 мл.
Для начинки:
- картофель — 800 г;
- лук репчатый — 1 шт;
- сливочное масло — 40-50 г;
- зелень, соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления
В теплом картофельном отваре растворить дрожжи, добавить сахар, соль и масло. Постепенно всыпать просеянную муку, замесить мягкое, эластичное тесто. Накрыть полотенцем и оставить в теплом месте примерно на 1 час, чтобы оно поднялось.
Картофель очистить, отварить до готовности и размять в пюре. Лук мелко нарезать, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета и смешать с картофельным пюре. Добавить соль, перец, измельченную зелень и хорошо перемешать.
Тесто раскатать в большой прямоугольник, равномерно распределить картофельную начинку по всей поверхности. Аккуратно свернуть в плотный рулет, нарезать его на порционные кусочки толщиной 3-4 см. Выложить булочки в форму для выпекания, оставляя немного места между ними.
Накрыть полотенцем и дать подойти еще 15-20 минут. Выпекать в разогретой до 180 °C духовке 25-30 минут, пока булочки не станут золотистыми.
Готовые булочки можно смазать сливочным маслом для еще более нежного вкуса.
Подавайте теплыми, чтобы насладиться их нежной структурой и ароматной начинкой.
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