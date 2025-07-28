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Домашні оладки з яблуками на кефірі — рецепт смачного сніданку

28 липня 2025 05:00
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор
Оладки з яблуками на кефірі — рецепт з фото домашнього сніданку для всієї родини
Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео
Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
Редактор

Ці ароматні оладки з яблуками — справжній символ домашнього ранку. Готуються на кефірі, без зайвого клопоту, а яблучна серединка робить їх ще ніжнішими та соковитішими. Смак, знайомий з дитинства, який дарує затишок і хороший настрій на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українські смаколики

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Вам знадобиться:

  • кефір — 200 мл.;
  • борошно — 5–6 ст. л. (орієнтовно);
  • яйце — 1 шт.;
  • цукор — 2 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • олія — 2 ст. л.;
  • сіль — дрібка;
  • яблуко — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір із содою, дати кілька хвилин постояти. Додати яйце, цукор, сіль, олію та добре перемішати. Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи тісто до консистенції густої сметани.

рецепт оладків на кефірі
Інгредієнти для оладків. Фото: кадр з відео

Яблуко очистити від шкірки та нарізати тонкими кружечками або півкільцями.

рецепт оладків з яблуками на кефірі
Тісто та яблуко. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

простий рецепт оладків з яблуками на кефірі
Нарізані яблука. Фото: кадр з відео

Викладати ложкою тісто, у центр покласти скибочку яблука, зверху — ще трішки тіста, щоб яблуко опинилося всередині.

смачний рецепт оладків з яблуками на кефірі
Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими — зі сметаною, варенням або медом.

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