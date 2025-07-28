Оладки з яблуками на кефірі — рецепт з фото домашнього сніданку для всієї родини

Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео

Ці ароматні оладки з яблуками — справжній символ домашнього ранку. Готуються на кефірі, без зайвого клопоту, а яблучна серединка робить їх ще ніжнішими та соковитішими. Смак, знайомий з дитинства, який дарує затишок і хороший настрій на весь день.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Українські смаколики.

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Вам знадобиться:

кефір — 200 мл.;

борошно — 5–6 ст. л. (орієнтовно);

яйце — 1 шт.;

цукор — 2 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

олія — 2 ст. л.;

сіль — дрібка;

яблуко — 1 шт.

Спосіб приготування

У глибокій мисці змішати кефір із содою, дати кілька хвилин постояти. Додати яйце, цукор, сіль, олію та добре перемішати. Поступово всипати просіяне борошно, замішуючи тісто до консистенції густої сметани.

Інгредієнти для оладків. Фото: кадр з відео

Яблуко очистити від шкірки та нарізати тонкими кружечками або півкільцями.

Тісто та яблуко. Фото: кадр з відео

Розігріти сковороду з невеликою кількістю олії.

Нарізані яблука. Фото: кадр з відео

Викладати ложкою тісто, у центр покласти скибочку яблука, зверху — ще трішки тіста, щоб яблуко опинилося всередині.

Оладки з яблуками. Фото: кадр з відео

Смажити на середньому вогні з обох боків до золотистої скоринки. Подавати теплими — зі сметаною, варенням або медом.

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