Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Домашние оладьи с яблоками на кефире — рецепт вкусного завтрака arrow

Домашние оладьи с яблоками на кефире — рецепт вкусного завтрака

28 июля 2025 05:00
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Оладьи с яблоками на кефире — рецепт с фото домашнего завтрака для всей семьи
Оладьи с яблоками. Фото: кадр из видео
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Эти ароматные оладьи с яблоками — настоящий символ домашнего утра. Готовятся на кефире, без лишних хлопот, а яблочная серединка делает их еще более нежными и сочными. Вкус, знакомый с детства, который дарит уют и хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинские вкусности.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • кефир — 200 мл.;
  • мука — 5-6 ст. л. (ориентировочно);
  • яйцо — 1 шт.;
  • сахар — 2 ч. л.;
  • сода — 0,5 ч. л.;
  • масло — 2 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • яблоко — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир с содой, дать несколько минут постоять. Добавить яйцо, сахар, соль, масло и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.

рецепт оладків на кефірі
Ингредиенты для оладий. Фото: кадр из видео

Яблоко очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками или полукольцами.

рецепт оладків з яблуками на кефірі
Тесто и яблоко. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

простий рецепт оладків з яблуками на кефірі
Нарезанные яблоки. Фото: кадр из видео

Выкладывать ложкой тесто, в центр положить ломтик яблока, сверху — еще немного теста, чтобы яблоко оказалось внутри.

смачний рецепт оладків з яблуками на кефірі
Оладьи с яблоками Фото: кадр из видео

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — со сметаной, вареньем или медом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

яблоки рецепт оладьи идея для завтрака панкейки
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации