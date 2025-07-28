Оладьи с яблоками на кефире — рецепт с фото домашнего завтрака для всей семьи

Оладьи с яблоками. Фото: кадр из видео

Эти ароматные оладьи с яблоками — настоящий символ домашнего утра. Готовятся на кефире, без лишних хлопот, а яблочная серединка делает их еще более нежными и сочными. Вкус, знакомый с детства, который дарит уют и хорошее настроение на весь день.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинские вкусности.

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Вам понадобится:

кефир — 200 мл.;

мука — 5-6 ст. л. (ориентировочно);

яйцо — 1 шт.;

сахар — 2 ч. л.;

сода — 0,5 ч. л.;

масло — 2 ст. л.;

соль — щепотка;

яблоко — 1 шт.

Способ приготовления

В глубокой миске смешать кефир с содой, дать несколько минут постоять. Добавить яйцо, сахар, соль, масло и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.

Ингредиенты для оладий. Фото: кадр из видео

Яблоко очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками или полукольцами.

Тесто и яблоко. Фото: кадр из видео

Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.

Нарезанные яблоки. Фото: кадр из видео

Выкладывать ложкой тесто, в центр положить ломтик яблока, сверху — еще немного теста, чтобы яблоко оказалось внутри.

Оладьи с яблоками Фото: кадр из видео

Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — со сметаной, вареньем или медом.

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