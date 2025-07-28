Оладьи с яблоками на кефире — рецепт с фото домашнего завтрака для всей семьи

Домашние оладьи с яблоками на кефире — рецепт вкусного завтрака
Эти ароматные оладьи с яблоками — настоящий символ домашнего утра. Готовятся на кефире, без лишних хлопот, а яблочная серединка делает их еще более нежными и сочными. Вкус, знакомый с детства, который дарит уют и хорошее настроение на весь день.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Украинские вкусности.
Вам понадобится:
- кефир — 200 мл.;
- мука — 5-6 ст. л. (ориентировочно);
- яйцо — 1 шт.;
- сахар — 2 ч. л.;
- сода — 0,5 ч. л.;
- масло — 2 ст. л.;
- соль — щепотка;
- яблоко — 1 шт.
Способ приготовления
В глубокой миске смешать кефир с содой, дать несколько минут постоять. Добавить яйцо, сахар, соль, масло и хорошо перемешать. Постепенно всыпать просеянную муку, замешивая тесто до консистенции густой сметаны.
Яблоко очистить от кожуры и нарезать тонкими кружочками или полукольцами.
Разогреть сковороду с небольшим количеством масла.
Выкладывать ложкой тесто, в центр положить ломтик яблока, сверху — еще немного теста, чтобы яблоко оказалось внутри.
Жарить на среднем огне с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать теплыми — со сметаной, вареньем или медом.
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