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Домашні пельмені "Такі, як мають бути" — рецепт тіста

6 серпня 2025 15:00
Марина Євтягіна - Редактор
Домашні пельмені як в дитинстві — рецепт ідеального тіста та соковитої начинки
Домашні пельмені. Фото: кадр з відео
Марина Євтягіна - Редактор

Ці пельмені смакують саме так, як колись у бабусі, — з тонким, еластичним тістом і соковитим фаршем усередині. Тісто м’яке, але не рветься під час ліплення, а начинка настільки ароматна, що жоден магазинний варіант не зрівняється. Простий і перевірений рецепт для справжніх поціновувачів домашньої кухні.

Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi

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Вам знадобиться:

  • вода (холодна) — 500 мл;
  • яйце — 1 шт.;
  • олія — 30 мл;
  • сіль — 5 г;
  • борошно — 900 г або 1 кг.

Для фаршу:

  • м’ясо (свинина, яловичина або змішане) — 1 кг;
  • цибуля — 1–2 шт.;
  • часник — 2 зубчики;
  • масло вершкове — 30 г;
  • холодна вода — 30–50 мл;
  • сіль, перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

У велику миску влити холодну воду, додати яйце, олію та сіль. Перемішати вінчиком або виделкою. Поступово додати просіяне борошно, спочатку замішуючи ложкою, а потім руками.

рецепт пельменів
Приготування фаршу. Фото: кадр з відео

Замісити тісто до м’якості та еластичності — воно не повинно прилипати до рук. Накрити рушником або загорнути у плівку й залишити на 30 хвилин відпочити.

рецепт домашніх пельменів
Приготування тіста. Фото: кадр з відео

Для фаршу подрібнити м’ясо разом з цибулею та часником у м’ясорубці або кухонному комбайні. Додати сіль, перець і холодну воду — так начинка вийде соковитішою. В кінці додати м’яке вершкове масло й ретельно вимісити до однорідності.

як приготувати пельмені
Тісто для пельменів. Фото: кадр з відео

Тісто розкачати тонко на присипаній борошном поверхні. За допомогою склянки або формочки вирізати кружечки.

рецепт тіста для пельменів
Приготування пельменів. Фото: кадр з відео

На середину кожного викласти чайну ложку фаршу. Зліпити краї, формуючи класичну форму пельменів.

приготування домашніх пельменів
Пельмені у воді. Фото: кадр з відео

Варити у великій кількості підсоленої води після закипання протягом 5–7 хвилин, поки спливуть і стануть м’якими. Подавати зі сметаною, вершковим маслом або оцтом — за бажанням.

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