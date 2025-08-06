Домашні пельмені як в дитинстві — рецепт ідеального тіста та соковитої начинки

Домашні пельмені "Такі, як мають бути" — рецепт тіста
Ці пельмені смакують саме так, як колись у бабусі, — з тонким, еластичним тістом і соковитим фаршем усередині. Тісто м’яке, але не рветься під час ліплення, а начинка настільки ароматна, що жоден магазинний варіант не зрівняється. Простий і перевірений рецепт для справжніх поціновувачів домашньої кухні.
Рецепт опублікували на YouTube каналі Onyshkevychi.
Вам знадобиться:
- вода (холодна) — 500 мл;
- яйце — 1 шт.;
- олія — 30 мл;
- сіль — 5 г;
- борошно — 900 г або 1 кг.
Для фаршу:
- м’ясо (свинина, яловичина або змішане) — 1 кг;
- цибуля — 1–2 шт.;
- часник — 2 зубчики;
- масло вершкове — 30 г;
- холодна вода — 30–50 мл;
- сіль, перець — до свого смаку.
Спосіб приготування
У велику миску влити холодну воду, додати яйце, олію та сіль. Перемішати вінчиком або виделкою. Поступово додати просіяне борошно, спочатку замішуючи ложкою, а потім руками.
Замісити тісто до м’якості та еластичності — воно не повинно прилипати до рук. Накрити рушником або загорнути у плівку й залишити на 30 хвилин відпочити.
Для фаршу подрібнити м’ясо разом з цибулею та часником у м’ясорубці або кухонному комбайні. Додати сіль, перець і холодну воду — так начинка вийде соковитішою. В кінці додати м’яке вершкове масло й ретельно вимісити до однорідності.
Тісто розкачати тонко на присипаній борошном поверхні. За допомогою склянки або формочки вирізати кружечки.
На середину кожного викласти чайну ложку фаршу. Зліпити краї, формуючи класичну форму пельменів.
Варити у великій кількості підсоленої води після закипання протягом 5–7 хвилин, поки спливуть і стануть м’якими. Подавати зі сметаною, вершковим маслом або оцтом — за бажанням.
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