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Домашние пельмени "Такие, как должны быть" — рецепт теста

6 августа 2025 15:00
Марина Евтягина - Редактор
Домашние пельмени как в детстве — рецепт идеального теста и сочной начинки
Домашние пельмени. Фото: кадр из видео
Марина Евтягина - Редактор

Эти пельмени на вкус именно такие, как когда-то у бабушки — с тонким, эластичным тестом и сочным фаршем внутри. Тесто мягкое, но не рвется во время лепки, а начинка настолько ароматная, что ни один магазинный вариант не сравнится. Простой и проверенный рецепт для настоящих ценителей домашней кухни.

Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.

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Вам понадобится:

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  • вода (холодная) — 500 мл.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • масло — 30 мл.;
  • соль — 5 г;
  • мука — 900 г или 1 кг.

Для фарша:

  • мясо (свинина, говядина или смешанное) — 1 кг;
  • лук — 1-2 шт.;
  • чеснок — 2 зубчика;
  • масло сливочное — 30 г;
  • холодная вода — 30-50 мл.;
  • соль, перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

В большую миску влить холодную воду, добавить яйцо, масло и соль. Перемешать венчиком или вилкой. Постепенно добавить просеянную муку, сначала замешивая ложкой, а затем руками.

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рецепт пельменів
Приготовление фарша. Фото: кадр из видео

Замесить тесто до мягкости и эластичности - оно не должно прилипать к рукам. Накрыть полотенцем или завернуть в пленку и оставить на 30 минут отдохнуть.

рецепт домашніх пельменів
Приготовление теста. Фото: кадр из видео

Для фарша измельчить мясо вместе с луком и чесноком в мясорубке или кухонном комбайне. Добавить соль, перец и холодную воду — так начинка получится более сочной. В конце добавить мягкое сливочное масло и тщательно вымесить до однородности.

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Тесто для пельменей. Фото: кадр из видео

Тесто раскатать тонко на присыпанной мукой поверхности. С помощью стакана или формочки вырезать кружочки.

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Приготовление пельменей. Фото: кадр из видео

На середину каждого выложить чайную ложку фарша. Слепить края, формируя классическую форму пельменей.

приготування домашніх пельменів
Пельмени в воде. Фото: кадр из видео

Варить в большом количестве подсоленной воды после закипания в течение 5-7 минут, пока всплывут и станут мягкими. Подавать со сметаной, сливочным маслом или уксусом - по желанию.

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