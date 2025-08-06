Домашние пельмени как в детстве — рецепт идеального теста и сочной начинки

Домашние пельмени "Такие, как должны быть" — рецепт теста
Эти пельмени на вкус именно такие, как когда-то у бабушки — с тонким, эластичным тестом и сочным фаршем внутри. Тесто мягкое, но не рвется во время лепки, а начинка настолько ароматная, что ни один магазинный вариант не сравнится. Простой и проверенный рецепт для настоящих ценителей домашней кухни.
Рецепт опубликовали на YouTube канале Onyshkevychi.
Вам понадобится:
- вода (холодная) — 500 мл.;
- яйцо — 1 шт.;
- масло — 30 мл.;
- соль — 5 г;
- мука — 900 г или 1 кг.
Для фарша:
- мясо (свинина, говядина или смешанное) — 1 кг;
- лук — 1-2 шт.;
- чеснок — 2 зубчика;
- масло сливочное — 30 г;
- холодная вода — 30-50 мл.;
- соль, перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
В большую миску влить холодную воду, добавить яйцо, масло и соль. Перемешать венчиком или вилкой. Постепенно добавить просеянную муку, сначала замешивая ложкой, а затем руками.
Замесить тесто до мягкости и эластичности - оно не должно прилипать к рукам. Накрыть полотенцем или завернуть в пленку и оставить на 30 минут отдохнуть.
Для фарша измельчить мясо вместе с луком и чесноком в мясорубке или кухонном комбайне. Добавить соль, перец и холодную воду — так начинка получится более сочной. В конце добавить мягкое сливочное масло и тщательно вымесить до однородности.
Тесто раскатать тонко на присыпанной мукой поверхности. С помощью стакана или формочки вырезать кружочки.
На середину каждого выложить чайную ложку фарша. Слепить края, формируя классическую форму пельменей.
Варить в большом количестве подсоленной воды после закипания в течение 5-7 минут, пока всплывут и станут мягкими. Подавать со сметаной, сливочным маслом или уксусом - по желанию.
Ранее мы писали о рецепте ленивых пирожков на картофельном пюре — тесто легкое и воздушное.
Также мы писали о правильном тесте для пельменей — не развариваются и не слипаются.
Еще мы рассказывали о лучшем рецепте теста для вареников — никогда не развариваются.
Читайте Новини.LIVE!