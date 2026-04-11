Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг, а готується за кілька годин

Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг за кілька годин
Ua ru
Дата публікації: 11 квітня 2026 16:44
Домашній сир.
Приготувати домашній сир значно простіше, ніж здається на перший погляд. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і у вас на столі ніжний, ароматний продукт, який смакує набагато краще за магазинний. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність і домашній смак.
Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.
Вам знадобиться:
- молоко — 1 л;
- яйця — 2 шт.;
- сіль — 1 ч. л.;
- йогурт натуральний — 300 г;
- італійські трави — за смаком.
Спосіб приготування
- Молоко підігріти на невеликому вогні. Окремо змішати яйця, сіль, йогурт і трави до однорідності.
- Додати суміш у гаряче молоко та готувати кілька хвилин, помішуючи, поки маса не почне згортатися.
- Залишити під кришкою на 20 хвилин, після чого перекласти у друшляк із марлею.
- Встановити невеликий прес і поставити в холодильник на 2–3 години.
- Готовий сир виходить щільний, ніжний і дуже ароматний.
Читайте Новини.LIVE!
