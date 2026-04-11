Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг, а готується за кілька годин

Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати домашній сир значно простіше, ніж здається на перший погляд. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і у вас на столі ніжний, ароматний продукт, який смакує набагато краще за магазинний. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність і домашній смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

молоко — 1 л;

яйця — 2 шт.;

сіль — 1 ч. л.;

йогурт натуральний — 300 г;

італійські трави — за смаком.

Спосіб приготування

Молоко підігріти на невеликому вогні. Окремо змішати яйця, сіль, йогурт і трави до однорідності. Додати суміш у гаряче молоко та готувати кілька хвилин, помішуючи, поки маса не почне згортатися. Залишити під кришкою на 20 хвилин, після чого перекласти у друшляк із марлею. Встановити невеликий прес і поставити в холодильник на 2–3 години. Готовий сир виходить щільний, ніжний і дуже ароматний.

