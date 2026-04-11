Головна Смак Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг за кілька годин

Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг за кілька годин

Дата публікації: 11 квітня 2026 16:44
Домашній сир з 1 літра молока: виходить 1 кг, а готується за кілька годин
Домашній сир. Фото: smachnenke.com.ua

Приготувати домашній сир значно простіше, ніж здається на перший погляд. Усього кілька інгредієнтів і трохи часу — і у вас на столі ніжний, ароматний продукт, який смакує набагато краще за магазинний. Ідеальний варіант для тих, хто цінує натуральність і домашній смак.

Рецепт опублікували Smachnenke, передає Новини.LIVE.

Вам знадобиться:

  • молоко — 1 л;
  • яйця — 2 шт.;
  • сіль — 1 ч. л.;
  • йогурт натуральний — 300 г;
  • італійські трави — за смаком.
Спосіб приготування

  1. Молоко підігріти на невеликому вогні. Окремо змішати яйця, сіль, йогурт і трави до однорідності. 
  2. Додати суміш у гаряче молоко та готувати кілька хвилин, помішуючи, поки маса не почне згортатися.
  3. Залишити під кришкою на 20 хвилин, після чого перекласти у друшляк із марлею. 
  4. Встановити невеликий прес і поставити в холодильник на 2–3 години.
  5. Готовий сир виходить щільний, ніжний і дуже ароматний.

Юлія Щербак - Редактор
Юлія Щербак
