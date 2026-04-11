Домашний сыр из 1 литра молока: получается 1 кг, а готовится за несколько часов

Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить домашний сыр значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и у вас на столе нежный, ароматный продукт, который на вкус намного лучше магазинного. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность и домашний вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

молоко — 1 л.;

яйца — 2 шт.;

соль — 1 ч. л.;

йогурт натуральный — 300 г;

итальянские травы — по вкусу.

Способ приготовления

Молоко подогреть на небольшом огне. Отдельно смешать яйца, соль, йогурт и травы до однородности. Добавить смесь в горячее молоко и готовить несколько минут, помешивая, пока масса не начнет сворачиваться. Оставить под крышкой на 20 минут, после чего переложить в дуршлаг с марлей. Установить небольшой пресс и поставить в холодильник на 2-3 часа. Готовый сыр получается плотный, нежный и очень ароматный.

