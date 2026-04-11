Домашний сыр из 1 литра молока: получается 1 кг, а готовится за несколько часов

Домашний творог из 1 литра молока: получается 1 кг за несколько часов
Ua ru
Дата публикации 11 апреля 2026 16:44
Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua
Приготовить домашний сыр значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и у вас на столе нежный, ароматный продукт, который на вкус намного лучше магазинного. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность и домашний вкус.
Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.
Вам понадобится:
- молоко — 1 л.;
- яйца — 2 шт.;
- соль — 1 ч. л.;
- йогурт натуральный — 300 г;
- итальянские травы — по вкусу.
Способ приготовления
- Молоко подогреть на небольшом огне. Отдельно смешать яйца, соль, йогурт и травы до однородности.
- Добавить смесь в горячее молоко и готовить несколько минут, помешивая, пока масса не начнет сворачиваться.
- Оставить под крышкой на 20 минут, после чего переложить в дуршлаг с марлей.
- Установить небольшой пресс и поставить в холодильник на 2-3 часа.
- Готовый сыр получается плотный, нежный и очень ароматный.
Читайте Новини.LIVE!
Реклама