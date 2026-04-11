Главная Вкус Домашний творог из 1 литра молока: получается 1 кг за несколько часов

Дата публикации 11 апреля 2026 16:44
Домашний сыр из 1 литра молока: получается 1 кг, а готовится за несколько часов
Домашний сыр. Фото: smachnenke.com.ua

Приготовить домашний сыр значительно проще, чем кажется на первый взгляд. Всего несколько ингредиентов и немного времени — и у вас на столе нежный, ароматный продукт, который на вкус намного лучше магазинного. Идеальный вариант для тех, кто ценит натуральность и домашний вкус.

Рецепт опубликовали Smachnenke, передает Новини.LIVE.

Вам понадобится:

  • молоко — 1 л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • йогурт натуральный — 300 г;
  • итальянские травы — по вкусу.
Способ приготовления

  1. Молоко подогреть на небольшом огне. Отдельно смешать яйца, соль, йогурт и травы до однородности.
  2. Добавить смесь в горячее молоко и готовить несколько минут, помешивая, пока масса не начнет сворачиваться.
  3. Оставить под крышкой на 20 минут, после чего переложить в дуршлаг с марлей.
  4. Установить небольшой пресс и поставить в холодильник на 2-3 часа.
  5. Готовый сыр получается плотный, нежный и очень ароматный.

Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
