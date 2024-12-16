Суддя Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво вразив рецептом дубайського шоколаду

Ектор Хіменес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво, улюблений суддя "Майстер Шеф", показав, як створити розкішний дубайський шоколад за французьким рецептом. Цей десерт може стати вашим кулінарним шедевром.

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.

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Вам знадобиться:

борошно — 200 г;

сіль — дрібка;

яйце — 1 шт.;

вода — 100 мл;

олія — 1 ст. л.;

вершкове масло — 50 г;

чорний шоколад — 100 г;

молочний шоколад — 100 г;

варене згущене молоко — 150 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно, сіль, яйце, воду та олію. Збити до однорідної консистенції.

Приготування тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Перелити тісто в кондитерський мішок, смажити тонкі ниточки — млинці.

Суміш з тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Порізати тісто, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору.

Ниточки з тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Розтопити чорний і молочний шоколад окремо на водяній бані.

Приготування начинки. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Вилити чорний шоколад у форму для шоколадки, рівномірно розподілити.

Начинка для шоколаду. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Додати до обсмаженого тіста згущене молоко, перемішати, викласти у форму.

Дубайський шоколад. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Залити зверху молочним шоколадом, поставити в холодильник до застигання.

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