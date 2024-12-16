Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Смак arrow Ектор здивував рецептом дубайського шоколаду в 10 разів дешевше arrow

Ектор здивував рецептом дубайського шоколаду в 10 разів дешевше

16 грудня 2024 20:34
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор
Суддя Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво вразив рецептом дубайського шоколаду
Ектор Хіменес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo
Олена Попова - Редактор
Олена Попова
Редактор

Ектор Хіменес-Браво, улюблений суддя "Майстер Шеф", показав, як створити розкішний дубайський шоколад за французьким рецептом. Цей десерт може стати вашим кулінарним шедевром. 

Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram. 

Читайте також:

Вам знадобиться: 

  • борошно — 200 г;
  • сіль — дрібка;
  • яйце — 1 шт.;
  • вода — 100 мл;
  • олія — 1 ст. л.;
  • вершкове масло — 50 г;
  • чорний шоколад — 100 г;
  • молочний шоколад — 100 г;
  • варене згущене молоко — 150 г.

Спосіб приготування

Змішати борошно, сіль, яйце, воду та олію. Збити до однорідної консистенції.

null
Приготування тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Перелити тісто в кондитерський мішок, смажити тонкі ниточки — млинці.

null
Суміш з тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Порізати тісто, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору.

null
Ниточки з тіста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Розтопити чорний і молочний шоколад окремо на водяній бані.

null
Приготування начинки. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Вилити чорний шоколад у форму для шоколадки, рівномірно розподілити.

null
Начинка для шоколаду. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Додати до обсмаженого тіста згущене молоко, перемішати, викласти у форму.

null
Дубайський шоколад. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Залити зверху молочним шоколадом, поставити в холодильник до застигання.

Пропонуємо вам ознайомитися з нашою добіркою найпопулярніших десертів

Торт без випічки — всього 3 складових і багато шоколадного крему.

Також радимо звернути увагу на низькокалорійний  рецепт десерта від відомого кухаря без цукру, який можна їсти щодня. 

Ще ми писали про десерти на святковий стіл у рік Змії 2025, щоб залучити багатство.

Також ми розповідали про геніальний десерт без випікання за 8 хвилин — без яєць і борошна.

Зверніть увагу на бюджетний рецепт шоколадного торта, який готується без грама борошна — лише з 4-х інгредієнтів. 

згущене молоко Ектор Хіменес-Браво десерт шоколад Мастер Шеф дубайський шоколад

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

23:53 Інавгурація Трампа — чи запросив він Зеленського

23:28 Варто уникати — чим небезпечне слово "Таня" в Польщі

23:22 Заснути легко — лікарка назвала топ-способи без пігулок

23:15 Нігерійський боксер пожертвував свій гонорар ЗСУ

23:07 Зустріч у форматі "Нотр-Дам" — нардеп назвав можливу дату

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

23:03 Лікарка ВЛК не задекларувала майно — як її покарав суд

22:38 Відновлення України після війни — Трамп назвав терміни

22:33 ТЦК відмовив багатодітному батьку у відстрочці — рішення суду

22:30 Масова бійка в Одесі — в поліції пояснили дії патрульних

Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

23:53 Інавгурація Трампа — чи запросив він Зеленського

23:28 Варто уникати — чим небезпечне слово "Таня" в Польщі

23:22 Заснути легко — лікарка назвала топ-способи без пігулок

23:15 Нігерійський боксер пожертвував свій гонорар ЗСУ

23:07 Зустріч у форматі "Нотр-Дам" — нардеп назвав можливу дату

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

23:03 Лікарка ВЛК не задекларувала майно — як її покарав суд

22:38 Відновлення України після війни — Трамп назвав терміни

22:33 ТЦК відмовив багатодітному батьку у відстрочці — рішення суду

22:30 Масова бійка в Одесі — в поліції пояснили дії патрульних

22:09 Набридло служити — військового з Одещини судили за самоволку

06:40 Золото стрімко дорожчає — ціни на дорогоцінні метали у грудні

15 грудня 2024

07:25 Ви постарієте — скільки років потрібно збирати на житло в Україні

06:40 У грудні дорожчають кольорові метали — ціни за 1 кг латуні

06:25 Скільки коштують продукти у Німеччині та в Україні — порівняння

14 грудня 2024

06:56 Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

06:40 В Україні високі ціни на алюміній — вартість брухту у грудні

Ексклюзив

06:37 Зимова тисяча Зеленського — підтримка не для всіх

06:25 Тепло взимку — яку систему опалення обрати та ціни в Україні

13 грудня 2024

14:32 Економічне бронювання — кого з одеситів воно стосується

06:40 Ціни на мідь значно зросли — вартість кольорових металів у грудні

Text

22:17 Нардеп назвав, що може затягнути війну в Україні

Text

21:00 Катували та закривали в клітках — Яцик про свавілля у 211 бригаді

Text

19:55 Яцик пояснила, чому в Україні не приживаються стандарти НАТО

Text

17:50 Кулеба ошелешив заявою про мирний план Трампа — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Зеленський у Брюсселі та територіальні втрати — ефір День.LIVE

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні - 80x80

Новий ринок праці — як вижити бізнесу в Україні

Text

12:04 Нардеп повідомив, чи призначать генпрокурора в цьому році

Text

08:00 Трамп наказав Заходу ввести війська в Україну — ефір Ранок.LIVE

15 грудня 2024
Text

18:39 Воїн пригадав події під час контрнаступу 2023 року — відео

14 грудня 2024
Text

18:02 Влада Грузії змусила держслужбовців прийти на відкриття ялинки

13 грудня 2024
Text

23:19 Фурса пояснив, як нові ліміти на перекази допоможуть економіці

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

01:20 Зніміть головний убір — який штраф за їзду водія в шапці

6 грудня 2024

20:00 Мобілізація чоловіків віком 50+ — кого не братимуть в армію

14 грудня 2024

04:30 Скільки триватиме мобілізація у 2025 році — вже є інформація

4 грудня 2024

06:12 Найкорисніша каша, про яку всі забули — смачний сніданок

6 грудня 2024

16:16 Ф'юрі раптово скасував бій та хоче знайти кращого суперника

8 грудня 2024

19:20 Військова форма не для всіх — які штрафи загрожують українцям

9 грудня 2024

14:12 Заготівля дров — чи можна збирати сухостій на узбіччі дороги

8 грудня 2024

08:45 Пільги для пенсіонерів — що зміниться в 2025 році

13 грудня 2024

12:07 Тисяча від Зеленського — чи можна витратити в супермаркеті

3 грудня 2024

06:35 Ця інформація дуже особиста — про що не зобов'язаний знати ТЦК