Суддя Майстер Шеф Ектор Хіменес-Браво вразив рецептом дубайського шоколаду

Ектор здивував рецептом дубайського шоколаду в 10 разів дешевше
Ектор Хіменес-Браво, улюблений суддя "Майстер Шеф", показав, як створити розкішний дубайський шоколад за французьким рецептом. Цей десерт може стати вашим кулінарним шедевром.
Рецепт повідомив Ектор Хіменес-Браво на своїй сторінці в Instagram.
Вам знадобиться:
- борошно — 200 г;
- сіль — дрібка;
- яйце — 1 шт.;
- вода — 100 мл;
- олія — 1 ст. л.;
- вершкове масло — 50 г;
- чорний шоколад — 100 г;
- молочний шоколад — 100 г;
- варене згущене молоко — 150 г.
Спосіб приготування
Змішати борошно, сіль, яйце, воду та олію. Збити до однорідної консистенції.
Перелити тісто в кондитерський мішок, смажити тонкі ниточки — млинці.
Порізати тісто, обсмажити на вершковому маслі до золотистого кольору.
Розтопити чорний і молочний шоколад окремо на водяній бані.
Вилити чорний шоколад у форму для шоколадки, рівномірно розподілити.
Додати до обсмаженого тіста згущене молоко, перемішати, викласти у форму.
Залити зверху молочним шоколадом, поставити в холодильник до застигання.
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