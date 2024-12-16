Судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво поразил рецептом дубайского шоколада

Эктор удивил рецептом дубайского шоколада в 10 раз дешевле
Эктор Хименес-Браво, любимый судья "Мастер Шеф", показал, как создать роскошный дубайский шоколад по французскому рецепту. Этот десерт может стать кулинарным шедевром.
Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.
Вам понадобится:
- мука — 200 г;
- соль — щепотка;
- яйцо — 1 шт.;
- вода — 100 мл;
- масло — 1 ст. л.;
- сливочное масло — 50 г;
- черный шоколад — 100 г;
- молочный шоколад — 100 г;
- вареная сгущенка — 150 г.
Способ приготовления
Смешать муку, соль, яйцо, воду и растительное масло. Сбить до однородной консистенции.
Перелить тесто в кондитерский мешок, жарить тонкие ниточки — блины.
Нарезать тесто, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.
Растопить черный и молочный шоколад по отдельности на водяной бане.
Вылить черный шоколад в форму для шоколадки, равномерно распределить.
Добавить к обжаренному тесту сгущенку, перемешать, выложить в форму.
Залить сверху молочным шоколадом, поставить в холодильник до застывания.
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