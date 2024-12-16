Судья Мастер Шеф Эктор Хименес-Браво поразил рецептом дубайского шоколада

Эктор Хименес-Браво. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Эктор Хименес-Браво, любимый судья "Мастер Шеф", показал, как создать роскошный дубайский шоколад по французскому рецепту. Этот десерт может стать кулинарным шедевром.

Рецепт сообщил Эктор Хименес-Браво на своей странице в Instagram.

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Вам понадобится:

мука — 200 г;

соль — щепотка;

яйцо — 1 шт.;

вода — 100 мл;

масло — 1 ст. л.;

сливочное масло — 50 г;

черный шоколад — 100 г;

молочный шоколад — 100 г;

вареная сгущенка — 150 г.

Способ приготовления

Смешать муку, соль, яйцо, воду и растительное масло. Сбить до однородной консистенции.

Приготовление теста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Перелить тесто в кондитерский мешок, жарить тонкие ниточки — блины.

Смесь из теста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Нарезать тесто, обжарить на сливочном масле до золотистого цвета.

Ниточки из теста. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Растопить черный и молочный шоколад по отдельности на водяной бане.

Приготовление начинки. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Вылить черный шоколад в форму для шоколадки, равномерно распределить.

Начинка для шоколада. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Добавить к обжаренному тесту сгущенку, перемешать, выложить в форму.

Дубайский шоколад. Фото: скриншот instagram hectorjimenezbravo

Залить сверху молочным шоколадом, поставить в холодильник до застывания.

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