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Головна Смак "Галицькі канапки" за 10 хвилин: бутерброди на сніданок

"Галицькі канапки" за 10 хвилин: бутерброди на сніданок

Ua ru
26 жовтня 2026 05:04
Галицькі бутерброди з яйцем: швидкий сніданок з простих продуктів Фото: gospodynka.com.ua
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидко приготувати щось смачне, виручать бутерброди з рум’яною скоринкою та ніжною яєчною начинкою. Часник додає пікантності, а кріп і зелена цибуля — свіжого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

  • варені яйця — 3 шт.;
  • хліб або багет — 1 шт.;
  • вершкове масло — для обсмажування;
  • часник — 3 зубчики;
  • майонез — до смаку;
  • кріп — до смаку;
  • зелена цибуля — 2 пучки.
рецепт бутербродів на сніданок
Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

  1. Яйця зварити круто, охолодити й натерти на великій тертці.
  2. Хліб нарізати скибочками та обсмажити на вершковому маслі з одного боку до золотистої скоринки.
  3. Підсмажену сторону натерти часником, змастити майонезом і викласти терті яйця.
  4. Посипати подрібненими кропом і зеленою цибулею.
  5. За бажанням накрити другим шматочком хліба та відразу подавати.

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Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак

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