Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Коли хочеться швидко приготувати щось смачне, виручать бутерброди з рум’яною скоринкою та ніжною яєчною начинкою. Часник додає пікантності, а кріп і зелена цибуля — свіжого аромату.

Рецепт опублікувала Gospodynka, передає Новини.LIVE.

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Вам знадобиться:

варені яйця — 3 шт.;

хліб або багет — 1 шт.;

вершкове масло — для обсмажування;

часник — 3 зубчики;

майонез — до смаку;

кріп — до смаку;

зелена цибуля — 2 пучки.

Бутерброди на сніданок. Фото: gospodynka.com.ua

Спосіб приготування

Яйця зварити круто, охолодити й натерти на великій тертці. Хліб нарізати скибочками та обсмажити на вершковому маслі з одного боку до золотистої скоринки. Підсмажену сторону натерти часником, змастити майонезом і викласти терті яйця. Посипати подрібненими кропом і зеленою цибулею. За бажанням накрити другим шматочком хліба та відразу подавати.

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