Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, на помощь придут бутерброды с румяной корочкой и нежной яичной начинкой. Чеснок придает пикантность, а укроп и зеленый лук — свежий аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

варёные яйца — 3 шт.;

хлеб или багет — 1 шт.;

сливочное масло — для обжаривания;

чеснок — 3 зубчика;

майонез — по вкусу;

укроп — по вкусу;

зеленый лук — 2 пучка.

Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

Яйца сварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке. Хлеб нарезать ломтиками и обжарить на сливочном масле с одной стороны до золотистой корочки. Поджаренную сторону натереть чесноком, смазать майонезом и выложить тертые яйца. Посыпать измельченным укропом и зеленым луком. По желанию накрыть вторым ломтиком хлеба и сразу подавать.

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