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Главная Вкус "Галицкие канапки" за 10 минут: бутерброды на завтрак

"Галицкие канапки" за 10 минут: бутерброды на завтрак

Ua ru
26 октября 2026 05:04
Галицкие бутерброды с яйцом: быстрый завтрак из простых продуктов Фото: gospodynka.com.ua
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, на помощь придут бутерброды с румяной корочкой и нежной яичной начинкой. Чеснок придает пикантность, а укроп и зеленый лук — свежий аромат.

Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.

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Вам понадобится:

  • варёные яйца — 3 шт.;
  • хлеб или багет — 1 шт.;
  • сливочное масло — для обжаривания;
  • чеснок — 3 зубчика;
  • майонез — по вкусу;
  • укроп — по вкусу;
  • зеленый лук — 2 пучка.
рецепт бутербродів на сніданок
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua

Способ приготовления

  1. Яйца сварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке.
  2. Хлеб нарезать ломтиками и обжарить на сливочном масле с одной стороны до золотистой корочки.
  3. Поджаренную сторону натереть чесноком, смазать майонезом и выложить тертые яйца.
  4. Посыпать измельченным укропом и зеленым луком.
  5. По желанию накрыть вторым ломтиком хлеба и сразу подавать.

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Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак

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