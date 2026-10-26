"Галицкие канапки" за 10 минут: бутерброды на завтрак
Ua ru
26 октября 2026 05:04
Фото: gospodynka.com.ua
Бутерброды на завтрак. Фото: gospodynka.com.ua
Когда хочется быстро приготовить что-нибудь вкусное, на помощь придут бутерброды с румяной корочкой и нежной яичной начинкой. Чеснок придает пикантность, а укроп и зеленый лук — свежий аромат.
Рецепт опубликовала Gospodynka, передает Новини.LIVE.
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Вам понадобится:
- варёные яйца — 3 шт.;
- хлеб или багет — 1 шт.;
- сливочное масло — для обжаривания;
- чеснок — 3 зубчика;
- майонез — по вкусу;
- укроп — по вкусу;
- зеленый лук — 2 пучка.
Способ приготовления
- Яйца сварить вкрутую, остудить и натереть на крупной терке.
- Хлеб нарезать ломтиками и обжарить на сливочном масле с одной стороны до золотистой корочки.
- Поджаренную сторону натереть чесноком, смазать майонезом и выложить тертые яйца.
- Посыпать измельченным укропом и зеленым луком.
- По желанию накрыть вторым ломтиком хлеба и сразу подавать.
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