Гарбузова запіканка без борошна — рецепт швидкого сніданку на сковороді

Гарбуз + яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбузова запіканка без борошна — це швидкий і корисний сніданок, який можна приготувати на сковороді всього за 15 хвилин. Ніжна текстура, легкий аромат гарбуза та ванілі роблять страву улюбленою в родині. Ідеальний варіант, щоб урізноманітнити ранкове меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

гарбуз — 400 г;

яйця — 3 шт.;

кефір — 1/2 склянки;

манка — 1/2 склянки;

ванільний цукор — 1/2 ч. л.;

цукор або замінник — 1 ст. л.;

сіль — щіпка;

розпушувач — 1 ч. л.;

сік лимона — 1 ст. л.;

масло вершкове — для змащування сковороди.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати шматочками, відварити на паровій бані до м’якості та розім’яти у пюре. Яйця збити з кефіром, додати сіль, ванільний цукор, цукор і розпушувач. Всипати манку, перемішати та залишити на 10 хвилин для набухання. Додати лимонний сік і вмішати гарбузове пюре, довівши масу до однорідності.

Гарбузове пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом, викласти тісто та готувати на мінімальному вогні під кришкою до схоплення. Акуратно перевернути запіканку й допекти ще приблизно 5 хвилин.

Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Остудити, нарізати порційними шматочками та подавати до сніданку або чаю. Страва виходить ніжною, ароматною й корисною, адже готується без борошна та духовки.

