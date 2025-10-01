Відео
Головна Смак Гарбуз + яйця — сніданок без борошна та духовки за 15 хвилин

Гарбуз + яйця — сніданок без борошна та духовки за 15 хвилин

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 05:14
Гарбузова запіканка без борошна — рецепт швидкого сніданку на сковороді
Гарбуз + яйця. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбузова запіканка без борошна — це швидкий і корисний сніданок, який можна приготувати на сковороді всього за 15 хвилин. Ніжна текстура, легкий аромат гарбуза та ванілі роблять страву улюбленою в родині. Ідеальний варіант, щоб урізноманітнити ранкове меню.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • гарбуз — 400 г;
  • яйця — 3 шт.;
  • кефір — 1/2 склянки;
  • манка — 1/2 склянки;
  • ванільний цукор — 1/2 ч. л.;
  • цукор або замінник — 1 ст. л.;
  • сіль — щіпка;
  • розпушувач — 1 ч. л.;
  • сік лимона — 1 ст. л.;
  • масло вершкове — для змащування сковороди.

Спосіб приготування

Гарбуз нарізати шматочками, відварити на паровій бані до м’якості та розім’яти у пюре. Яйця збити з кефіром, додати сіль, ванільний цукор, цукор і розпушувач. Всипати манку, перемішати та залишити на 10 хвилин для набухання. Додати лимонний сік і вмішати гарбузове пюре, довівши масу до однорідності.

що приготувати на сніданок
Гарбузове пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду змастити вершковим маслом, викласти тісто та готувати на мінімальному вогні під кришкою до схоплення. Акуратно перевернути запіканку й допекти ще приблизно 5 хвилин.

рецепт сніданку з гарбуза та яєць
Готова страва. Фото: smachnenke.com.ua

Остудити, нарізати порційними шматочками та подавати до сніданку або чаю. Страва виходить ніжною, ароматною й корисною, адже готується без борошна та духовки.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

гарбуз Сніданок яйця рецепт ідея для сніданку
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
