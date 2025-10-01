Гарбузова запіканка без борошна — рецепт швидкого сніданку на сковороді

Гарбуз + яйця — сніданок без борошна та духовки за 15 хвилин
Гарбузова запіканка без борошна — це швидкий і корисний сніданок, який можна приготувати на сковороді всього за 15 хвилин. Ніжна текстура, легкий аромат гарбуза та ванілі роблять страву улюбленою в родині. Ідеальний варіант, щоб урізноманітнити ранкове меню.
Рецепт опублікували Smachnenke.
Вам знадобиться:
- гарбуз — 400 г;
- яйця — 3 шт.;
- кефір — 1/2 склянки;
- манка — 1/2 склянки;
- ванільний цукор — 1/2 ч. л.;
- цукор або замінник — 1 ст. л.;
- сіль — щіпка;
- розпушувач — 1 ч. л.;
- сік лимона — 1 ст. л.;
- масло вершкове — для змащування сковороди.
Спосіб приготування
Гарбуз нарізати шматочками, відварити на паровій бані до м’якості та розім’яти у пюре. Яйця збити з кефіром, додати сіль, ванільний цукор, цукор і розпушувач. Всипати манку, перемішати та залишити на 10 хвилин для набухання. Додати лимонний сік і вмішати гарбузове пюре, довівши масу до однорідності.
Сковороду змастити вершковим маслом, викласти тісто та готувати на мінімальному вогні під кришкою до схоплення. Акуратно перевернути запіканку й допекти ще приблизно 5 хвилин.
Остудити, нарізати порційними шматочками та подавати до сніданку або чаю. Страва виходить ніжною, ароматною й корисною, адже готується без борошна та духовки.
Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день
"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.
Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.
Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.
"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.
Читайте Новини.LIVE!