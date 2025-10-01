Видео
Тыква + яйца — завтрак без муки и духовки за 15 минут

Тыква + яйца — завтрак без муки и духовки за 15 минут

Ua ru
Дата публикации 1 октября 2025 05:14
Тыквенная запеканка без муки - рецепт быстрого завтрака на сковороде
Тыква + яйца. Фото: smachnenke.com.ua

Тыквенная запеканка без муки — это быстрый и полезный завтрак, который можно приготовить на сковороде всего за 15 минут. Нежная текстура, легкий аромат тыквы и ванили делают блюдо любимым в семье. Идеальный вариант, чтобы разнообразить утреннее меню.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

Вам понадобится:

  • тыква — 400 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • кефир — 1/2 стакана;
  • манка — 1/2 стакана;
  • ванильный сахар — 1/2 ч. л.;
  • сахар или заменитель — 1 ст. л.;
  • соль — щепотка;
  • разрыхлитель — 1 ч. л.;
  • сок лимона — 1 ст. л;
  • масло сливочное — для смазывания сковороды.

Способ приготовления

Тыкву нарезать кусочками, отварить на паровой бане до мягкости и размять в пюре. Яйца взбить с кефиром, добавить соль, ванильный сахар, сахар и разрыхлитель. Всыпать манку, перемешать и оставить на 10 минут для набухания. Добавить лимонный сок и вмешать тыквенное пюре, доведя массу до однородности.

що приготувати на сніданок
Тыквенное пюре. Фото: smachnenke.com.ua

Сковороду смазать сливочным маслом, выложить тесто и готовить на минимальном огне под крышкой до схватывания. Аккуратно перевернуть запеканку и допечь еще примерно 5 минут.

рецепт сніданку з гарбуза та яєць
Готовое блюдо. Фото: smachnenke.com.ua

Остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к завтраку или чаю. Блюдо получается нежным, ароматным и полезным, ведь готовится без муки и духовки.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

Юлия Щербак - Редактор
Автор:
Юлия Щербак
