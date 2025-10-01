Тыквенная запеканка без муки - рецепт быстрого завтрака на сковороде

Тыква + яйца — завтрак без муки и духовки за 15 минут
Тыквенная запеканка без муки — это быстрый и полезный завтрак, который можно приготовить на сковороде всего за 15 минут. Нежная текстура, легкий аромат тыквы и ванили делают блюдо любимым в семье. Идеальный вариант, чтобы разнообразить утреннее меню.
Вам понадобится:
- тыква — 400 г;
- яйца — 3 шт.;
- кефир — 1/2 стакана;
- манка — 1/2 стакана;
- ванильный сахар — 1/2 ч. л.;
- сахар или заменитель — 1 ст. л.;
- соль — щепотка;
- разрыхлитель — 1 ч. л.;
- сок лимона — 1 ст. л;
- масло сливочное — для смазывания сковороды.
Способ приготовления
Тыкву нарезать кусочками, отварить на паровой бане до мягкости и размять в пюре. Яйца взбить с кефиром, добавить соль, ванильный сахар, сахар и разрыхлитель. Всыпать манку, перемешать и оставить на 10 минут для набухания. Добавить лимонный сок и вмешать тыквенное пюре, доведя массу до однородности.
Сковороду смазать сливочным маслом, выложить тесто и готовить на минимальном огне под крышкой до схватывания. Аккуратно перевернуть запеканку и допечь еще примерно 5 минут.
Остудить, нарезать порционными кусочками и подавать к завтраку или чаю. Блюдо получается нежным, ароматным и полезным, ведь готовится без муки и духовки.
