Гарбузові оладки з вівсянкою — рецепт швидкого та корисного сніданку з фото

Гарбуз та вівсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Гарбузові оладки з вівсянкою — це чудовий варіант швидкого та водночас корисного сніданку. Завдяки поєднанню яскравого гарбуза й легкого вівсяного борошна страва виходить ніжною, ароматною та поживною. Оладки готуються дуже просто, а смак настільки приємний, що обов’язково сподобається і дорослим, і дітям.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Реклама

Читайте також:

Вам знадобиться:

гарбуз — 400 г;

вівсяні пластівці — 1 склянка (110 г), перемолоти у борошно;

сіль — 0,5 ч. л.;

яйця — 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

борошно пшеничне — 2 ст. л. з гіркою;

рослинна олія — для смаження.

Спосіб приготування

Очистити гарбуз та натерти його на грубій тертці. Вівсяні пластівці перемолоти у блендері або кавомолці до стану дрібного борошна.

Яйця та вівсянка. Фото: smachnenke.com.ua

У глибокій мисці змішати молоко із сіллю, додати натертий гарбуз та яйця. Перемішати до однорідності.

Вівсянка та гарбуз. Фото: smachnenke.com.ua

Всипати вівсяне та пшеничне борошно, знову перемішати. Має вийти густе тісто для оладок.

Оладки з вівсянки. Фото: smachnenke.com.ua

Розігріти сковорідку з невеликою кількістю рослинної олії. Викладати тісто ложкою й обсмажувати оладки з обох боків до золотистої скоринки. Подавати гарбузово-вівсяні оладки гарячими, зі сметаною, йогуртом чи медом.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга.

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді.

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру.

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин.