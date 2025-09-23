Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Вкус arrow Тыква + овсянка — быстрый и полезный завтрак для всей семьи arrow

Тыква + овсянка — быстрый и полезный завтрак для всей семьи

23 сентября 2025 05:01
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор
Тыквенные оладьи с овсянкой — рецепт быстрого и полезного завтрака с фото
Тыква и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua
Юлия Щербак - Редактор
Юлия Щербак
Редактор

Тыквенные оладьи с овсянкой — это отличный вариант быстрого и одновременно полезного завтрака. Благодаря сочетанию яркой тыквы и легкой овсяной муки блюдо получается нежным, ароматным и питательным. Оладьи готовятся очень просто, а вкус настолько приятный, что обязательно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Реклама
Читайте также:

Вам понадобится:

  • тыква — 400 г;
  • овсяные хлопья — 1 стакан (110 г), перемолоть в муку;
  • соль — 0,5 ч. л.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко — 100 мл.;
  • мука пшеничная — 2 ст. л. с горкой;
  • растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить тыкву и натереть ее на крупной терке. Овсяные хлопья перемолоть в блендере или кофемолке до состояния мелкой муки.

рецепт сніданку з вівсянки
Яйца и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске смешать молоко с солью, добавить натертую тыкву и яйца. Перемешать до однородности.

сніданок з вівсянки та гарбузом
Овсянка и тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать овсяную и пшеничную муку, снова перемешать. Должно получиться густое тесто для оладий.

оладки з вівсянки та гарбуза
Оладьи из овсянки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать тесто ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать тыквенно-овсяные оладьи горячими, со сметаной, йогуртом или медом.

Предлагаем ознакомиться с нашей подборкой простых и вкусных завтраков, которые идеально подходят для того, чтобы сытно начать свой день

"Хитовые" весенние бутерброды на завтрак — за ними будет очередь.

Легкий завтрак за 2 минуты — как приготовить омлет на воде.

Легкий рецепт булочек с начинкой — понадобится стакан творога.

"Хитовый" китайский омлет — небанальный завтрак за 10 минут.

тыква Завтрак рецепт овсянка идея для завтрака
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации