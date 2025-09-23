Тыквенные оладьи с овсянкой — рецепт быстрого и полезного завтрака с фото

Тыква + овсянка — быстрый и полезный завтрак для всей семьи
Тыквенные оладьи с овсянкой — это отличный вариант быстрого и одновременно полезного завтрака. Благодаря сочетанию яркой тыквы и легкой овсяной муки блюдо получается нежным, ароматным и питательным. Оладьи готовятся очень просто, а вкус настолько приятный, что обязательно понравится и взрослым, и детям.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- тыква — 400 г;
- овсяные хлопья — 1 стакан (110 г), перемолоть в муку;
- соль — 0,5 ч. л.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко — 100 мл.;
- мука пшеничная — 2 ст. л. с горкой;
- растительное масло — для жарки.
Способ приготовления
Очистить тыкву и натереть ее на крупной терке. Овсяные хлопья перемолоть в блендере или кофемолке до состояния мелкой муки.
В глубокой миске смешать молоко с солью, добавить натертую тыкву и яйца. Перемешать до однородности.
Всыпать овсяную и пшеничную муку, снова перемешать. Должно получиться густое тесто для оладий.
Разогреть сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать тесто ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать тыквенно-овсяные оладьи горячими, со сметаной, йогуртом или медом.
