Тыквенные оладьи с овсянкой — рецепт быстрого и полезного завтрака с фото

Тыква и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

Тыквенные оладьи с овсянкой — это отличный вариант быстрого и одновременно полезного завтрака. Благодаря сочетанию яркой тыквы и легкой овсяной муки блюдо получается нежным, ароматным и питательным. Оладьи готовятся очень просто, а вкус настолько приятный, что обязательно понравится и взрослым, и детям.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

тыква — 400 г;

овсяные хлопья — 1 стакан (110 г), перемолоть в муку;

соль — 0,5 ч. л.;

яйца — 2 шт.;

молоко — 100 мл.;

мука пшеничная — 2 ст. л. с горкой;

растительное масло — для жарки.

Способ приготовления

Очистить тыкву и натереть ее на крупной терке. Овсяные хлопья перемолоть в блендере или кофемолке до состояния мелкой муки.

Яйца и овсянка. Фото: smachnenke.com.ua

В глубокой миске смешать молоко с солью, добавить натертую тыкву и яйца. Перемешать до однородности.

Овсянка и тыква. Фото: smachnenke.com.ua

Всыпать овсяную и пшеничную муку, снова перемешать. Должно получиться густое тесто для оладий.

Оладьи из овсянки. Фото: smachnenke.com.ua

Разогреть сковородку с небольшим количеством растительного масла. Выкладывать тесто ложкой и обжаривать оладьи с обеих сторон до золотистой корочки. Подавать тыквенно-овсяные оладьи горячими, со сметаной, йогуртом или медом.

