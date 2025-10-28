Відео
Україна
Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — коли немає часу

Гарячі бутерброди на сніданок за 5 хвилин — коли немає часу

Ua ru
Дата публікації: 28 жовтня 2025 05:04
Оновлено: 18:52
Гарячі бутерброди за 5 хвилин з морквою та сиром — швидкий рецепт на сніданок
Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальний варіант для тих днів, коли часу зовсім немає, а хочеться чогось теплого, ситного й ароматного. Гарячі бутерброди з морквою та сиром готуються буквально за кілька хвилин, але смакують так, ніби ви стояли біля плити пів години. Золота скоринка, розплавлений сир і ніжна овочева начинка — це сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Читайте також:

Вам знадобиться:

  • багет — 1 шт.;
  • морква — 300 г (3–4 шт.);
  • сир — 200 г (чеддер, моцарела або будь-який інший, що добре плавиться);
  • часник — 2 зубчики;
  • майонез — до свого смаку;
  • сіль і чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву натерти на великій тертці, сир — так само. Часник пропустити через прес і додати до моркви. Покласти майонез, посолити, поперчити й ретельно перемішати до однорідної маси.

що приготувати на сніданок
Сир та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Багет нарізати скибочками й викласти на кожну по ложці начинки, рівномірно розподіливши її по поверхні.

рецепт сніданку за 5 хвилин
Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити у духовку, розігріту до 180°C, і запікати 5–10 хвилин, доки сир не розплавиться, а краї хліба не стануть злегка рум’яними.

рецепт гарчих бутербродів
Гарчі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочете більш насичений смак — додайте трохи тертого твердого сиру зверху або посипте дрібкою сушених трав. А для хрусткої скоринки можна кілька хвилин увімкнути режим гриля.

Пропонуємо ознайомитись із нашою добіркою простих та смачних сніданків, які ідеально підходять для того, щоб ситно розпочати свій день 

"Хітові" весняні бутерброди на сніданок — за ними буде черга. 

Легкий сніданок за 2 хвилини — як приготувати омлет на воді

Легкий рецепт булочок із начинкою — знадобиться склянка сиру. 

"Хітовий" китайський омлет — небанальний сніданок за 10 хвилин

бутерброд рецепт хліб ідея для сніданку рецепт сніданка
Юлія Щербак - Редактор
Автор:
Юлія Щербак
