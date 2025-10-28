Гарячі бутерброди за 5 хвилин з морквою та сиром — швидкий рецепт на сніданок

Гарячі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Ідеальний варіант для тих днів, коли часу зовсім немає, а хочеться чогось теплого, ситного й ароматного. Гарячі бутерброди з морквою та сиром готуються буквально за кілька хвилин, але смакують так, ніби ви стояли біля плити пів години. Золота скоринка, розплавлений сир і ніжна овочева начинка — це сніданок, який сподобається і дітям, і дорослим.

Рецепт опублікували Smachnenke.

Вам знадобиться:

багет — 1 шт.;

морква — 300 г (3–4 шт.);

сир — 200 г (чеддер, моцарела або будь-який інший, що добре плавиться);

часник — 2 зубчики;

майонез — до свого смаку;

сіль і чорний мелений перець — до свого смаку.

Спосіб приготування

Моркву натерти на великій тертці, сир — так само. Часник пропустити через прес і додати до моркви. Покласти майонез, посолити, поперчити й ретельно перемішати до однорідної маси.

Сир та майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Багет нарізати скибочками й викласти на кожну по ложці начинки, рівномірно розподіливши її по поверхні.

Хліб та начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Поставити у духовку, розігріту до 180°C, і запікати 5–10 хвилин, доки сир не розплавиться, а краї хліба не стануть злегка рум’яними.

Гарчі бутерброди. Фото: smachnenke.com.ua

Якщо хочете більш насичений смак — додайте трохи тертого твердого сиру зверху або посипте дрібкою сушених трав. А для хрусткої скоринки можна кілька хвилин увімкнути режим гриля.

