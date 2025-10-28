Горячие бутерброды за 5 минут с морковью и сыром — быстрый рецепт на завтрак

Горячие бутерброды на завтрак за 5 минут — когда нет времени
Идеальный вариант для тех дней, когда времени совсем нет, а хочется чего-то теплого, сытного и ароматного. Горячие бутерброды с морковью и сыром готовятся буквально за несколько минут, но на вкус так, будто вы стояли у плиты полчаса. Золотая корочка, расплавленный сыр и нежная овощная начинка — это завтрак, который понравится и детям, и взрослым.
Рецепт опубликовали Smachnenke.
Вам понадобится:
- багет — 1 шт.;
- морковь — 300 г (3-4 шт.);
- сыр — 200 г (чеддер, моцарелла или любой другой, хорошо плавящийся);
- чеснок — 2 зубчика;
- майонез — по своему вкусу;
- соль и черный молотый перец — по своему вкусу.
Способ приготовления
Морковь натереть на крупной терке, сыр — так же. Чеснок пропустить через пресс и добавить к моркови. Положить майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной массы.
Багет нарезать ломтиками и выложить на каждый по ложке начинки, равномерно распределив ее по поверхности.
Поставить в духовку, разогретую до 180°C, и запекать 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а края хлеба не станут слегка румяными.
Если хотите более насыщенный вкус — добавьте немного тертого твердого сыра сверху или посыпьте щепоткой сушеных трав. А для хрустящей корочки можно несколько минут включить режим гриля.
