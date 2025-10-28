Горячие бутерброды за 5 минут с морковью и сыром — быстрый рецепт на завтрак

Горячие бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Идеальный вариант для тех дней, когда времени совсем нет, а хочется чего-то теплого, сытного и ароматного. Горячие бутерброды с морковью и сыром готовятся буквально за несколько минут, но на вкус так, будто вы стояли у плиты полчаса. Золотая корочка, расплавленный сыр и нежная овощная начинка — это завтрак, который понравится и детям, и взрослым.

Рецепт опубликовали Smachnenke.

Вам понадобится:

багет — 1 шт.;

морковь — 300 г (3-4 шт.);

сыр — 200 г (чеддер, моцарелла или любой другой, хорошо плавящийся);

чеснок — 2 зубчика;

майонез — по своему вкусу;

соль и черный молотый перец — по своему вкусу.

Способ приготовления

Морковь натереть на крупной терке, сыр — так же. Чеснок пропустить через пресс и добавить к моркови. Положить майонез, посолить, поперчить и тщательно перемешать до однородной массы.

Сыр и майонез. Фото: smachnenke.com.ua

Багет нарезать ломтиками и выложить на каждый по ложке начинки, равномерно распределив ее по поверхности.

Хлеб и начинка. Фото: smachnenke.com.ua

Поставить в духовку, разогретую до 180°C, и запекать 5-10 минут, пока сыр не расплавится, а края хлеба не станут слегка румяными.

Гарчи бутерброды. Фото: smachnenke.com.ua

Если хотите более насыщенный вкус — добавьте немного тертого твердого сыра сверху или посыпьте щепоткой сушеных трав. А для хрустящей корочки можно несколько минут включить режим гриля.

